La II Travesía Solidaria «Siempre Fuerte» volverá a unir a Málaga el 26 de septiembre en un homenaje al legado de Pablo Ráez

Málaga volverá a remar unida por una causa solidaria. El próximo 26 de septiembre se celebrará la II Travesía Solidaria «Siempre Fuerte», una iniciativa impulsada por el Proyecto Solidario «Siempre Fuerte» junto a FMAEC y FUNDACIÓN HÉROES, cuyo objetivo es transformar el legado de Pablo Ráez en ayuda directa para quienes más lo necesitan. La recaudación íntegra del evento se destinará este año a ambas entidades.

Inspirado en el emblemático brazo levantado de Pablo Ráez, el proyecto nació en 2023 de la mano del artista Fernando Quirós y apoyado por Esther Ráez, hermana de Pablo, y su familia, con la voluntad de convertir un símbolo de esperanza en una acción solidaria permanente. Desde entonces, cada edición apoya una causa diferente manteniendo intacto el mensaje que hizo de Pablo un referente para miles de personas: Siempre Fuerte.

La jornada comenzará por la mañana con una actividad abierta a toda la ciudadanía.

· Travesía por mar, destinada a embarcaciones y clubes participantes. Quienes deseen participar por esta modalidad deberán contactar previamente con su club para coordinar la inscripción y la logística.

· Gran tardeo solidario por la tarde

El donativo para participar en la actividad solidaria de la mañana será de 10 euros.

Durante la travesía, las BCS (Breast Cancer Survivor) — mujeres supervivientes de cáncer de mama— volverán a liderar el recorrido como símbolo de superación, resiliencia y esperanza, acompañadas por clubes de remo y entidades náuticas de toda la provincia.

El punto culminante tendrá lugar frente a Astilleros Nereo, donde se realizará el tradicional saludo «Siempre Fuerte» y Esther Ráez leerá un manifiesto en memoria de su hermano Pablo Ráez.

La solidaridad continuará por la tarde con un gran tardeo solidario, que se celebrará de 17:00 a 00:00 horas en Club Hípico – La Isla, donde los asistentes disfrutarán de música, actuaciones, DJ, rifa solidaria y muchas sorpresas en un ambiente pensado para celebrar la vida y seguir recaudando fondos para la causa. El donativo para asistir será de 25 euros.

Un proyecto que transforma solidaridad en ayuda real

La recaudación obtenida se destinará íntegramente a FMAEC, que este año celebra su 25.º aniversario ofreciendo atención psicológica y apoyo emocional gratuito a pacientes con cáncer y sus familias, y a FUNDACIÓN HÉROES, entidad que trabaja con familias en riesgo de exclusión social en el ámbito sanitario, educativo y social, especialmente en aquellas que padecen alguna discapacidad y/o enfermedad crónica.

La II Travesía Solidaria busca empresas colaboradoras

La organización hace un llamamiento a empresas, entidades e instituciones que deseen formar parte de esta iniciativa solidaria y contribuir a hacer posible una jornada que volverá a reunir a cientos de personas en torno al legado de Pablo Ráez.

Las empresas interesadas pueden colaborar mediante una donación solidaria a partir de 500 euros, contribuyendo directamente a la celebración del evento y a la labor que desarrollan FMAEC y FUNDACIÓN HÉROES.

Además de colaborar con una causa de gran impacto social, las empresas participantes formarán parte de un proyecto que promueve los valores de la solidaridad, el compromiso y la responsabilidad social.

Entradas solidarias ya disponibles