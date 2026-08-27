La píldora literaria del jueves 27 agosto de 2026

En un momento histórico donde el eje del poder global se desplaza de forma acelerada hacia Oriente, Observar el arroz crecer se alza como una brújula indispensable para el lector occidental. Escrito por el experto Julio Ceballos, este fascinante compendio de 88 relatos breves desmonta con agudeza y rigor los mitos arraigados sobre China. Su gran valor radica en que no se limita a un frío análisis económico, sino que nos sumerge en la mentalidad, la cultura cotidiana y la filosofía de un gigante que ya no es solo la fábrica del mundo, sino un motor de innovación clave para nuestro futuro.

La obra destaca por su estilo directo, accesible y profundamente didáctico, ideal tanto para empresarios como para mentes curiosas que buscan entender la geopolítica actual sin tecnicismos aburridos. Ceballos, apoyado en sus dos décadas de experiencia sobre el terreno en Shanghái, ofrece herramientas prácticas para asimilar que cooperar y convivir con China será una obligación, no una opción. Si buscas una lectura ágil que transforme por completo tu perspectiva sobre el orden mundial actual, este libro debe ser tu próxima parada literaria.