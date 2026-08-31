Semana Santa

Alejandro Trujillo Reyes, designado cartelista de los Actos y Cultos en honor a Nuestra Señora del Rosario de Churriana

El diseñador gráfico malagueño será el encargado de realizar la obra que anuncie la programación que el Grupo Parroquial celebrará durante el próximo mes de octubre en torno a su Sagrada Titular

Redacción

Málaga |

Alejandro Trujillo Reyes, designado cartelista de los Actos y Cultos en honor a Nuestra Señora del Rosario de Churriana
Alejandro Trujillo Reyes, designado cartelista de los Actos y Cultos en honor a Nuestra Señora del Rosario de Churriana | Onda Cero Málaga

El Grupo Parroquial de Nuestra Señora del Rosario ha designado a Alejandro Trujillo Reyes como Cartelista de los Actos y Cultos en honor a Nuestra Señora del Rosario que se celebrarán durante el próximo mes de octubre en Churriana.

Con este nombramiento, el Grupo Parroquial confía a Trujillo Reyes la creación de la obra que servirá de anuncio gráfico de una de las citas religiosas y devocionales más significativas del calendario de la corporación, en torno a la celebración de los cultos y actos dedicados a Nuestra Señora del Rosario.

Alejandro Trujillo desarrolla su actividad profesional como diseñador gráfico en Málaga y cuenta con una producción artística especialmente vinculada durante los últimos años al ámbito religioso y cofrade. Su portfolio público recoge trabajos relacionados con distintas devociones y corporaciones, entre ellos X Aniversario Soledad de Mena Coronada, Dossier 2026 Dolores de Churriana, Dolores Cuaresma 2026, Señor de Fuengirola, Santa María del Valle o Trinidad, a tus pies, entre otros.

Su trayectoria presenta, además, una vinculación directa con Churriana, donde recientemente ha desarrollado el Dossier 2026 Dolores de Churriana, publicado en

marzo de este año y concebido dentro del ámbito de la Semana Santa y la comunicación gráfica cofrade.

Dentro de su producción figura igualmente «Rosario» – Reportaje fotográfico de estudio, un proyecto realizado íntegramente por Alejandro Trujillo Reyes y publicado

en octubre de 2025, que evidencia también su trabajo en torno a la fotografía y la representación de la imaginería religiosa.

Una obra para anunciar el mes del Rosario

La elección de Alejandro Trujillo Reyes responde a la voluntad del Grupo Parroquial de continuar apostando por autores capaces de conjugar creación artística, diseño

contemporáneo y sensibilidad hacia el patrimonio devocional y cofrade, confiándole la responsabilidad de interpretar gráficamente el próximo mes dedicado

a Nuestra Señora del Rosario.

El cartel tendrá como misión trascender su función meramente anunciadora para convertirse en una pieza capaz de transmitir la identidad, la devoción y el significado que Nuestra Señora del Rosario posee para Churriana, sirviendo como antesala visual de los actos y cultos que tendrán lugar durante el mes de octubre.

Desde el Grupo Parroquial se agradece públicamente a Alejandro Trujillo Reyes su disposición para asumir este encargo y la ilusión depositada en un trabajo que

pasará a formar parte del patrimonio gráfico vinculado a la devoción a Nuestra Señora del Rosario.

La designación del cartelista supone, de este modo, un nuevo paso en la preparación de la programación del próximo mes de octubre, cuyos diferentes actos y cultos

serán dados a conocer por el Grupo Parroquial a través de sus canales oficiales.

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