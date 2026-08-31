Alejandro Trujillo Reyes, designado cartelista de los Actos y Cultos en honor a Nuestra Señora del Rosario de Churriana

El Grupo Parroquial de Nuestra Señora del Rosario ha designado a Alejandro Trujillo Reyes como Cartelista de los Actos y Cultos en honor a Nuestra Señora del Rosario que se celebrarán durante el próximo mes de octubre en Churriana.

Con este nombramiento, el Grupo Parroquial confía a Trujillo Reyes la creación de la obra que servirá de anuncio gráfico de una de las citas religiosas y devocionales más significativas del calendario de la corporación, en torno a la celebración de los cultos y actos dedicados a Nuestra Señora del Rosario.

Alejandro Trujillo desarrolla su actividad profesional como diseñador gráfico en Málaga y cuenta con una producción artística especialmente vinculada durante los últimos años al ámbito religioso y cofrade. Su portfolio público recoge trabajos relacionados con distintas devociones y corporaciones, entre ellos X Aniversario Soledad de Mena Coronada, Dossier 2026 Dolores de Churriana, Dolores Cuaresma 2026, Señor de Fuengirola, Santa María del Valle o Trinidad, a tus pies, entre otros.

Su trayectoria presenta, además, una vinculación directa con Churriana, donde recientemente ha desarrollado el Dossier 2026 Dolores de Churriana, publicado en

marzo de este año y concebido dentro del ámbito de la Semana Santa y la comunicación gráfica cofrade.

Dentro de su producción figura igualmente «Rosario» – Reportaje fotográfico de estudio, un proyecto realizado íntegramente por Alejandro Trujillo Reyes y publicado

en octubre de 2025, que evidencia también su trabajo en torno a la fotografía y la representación de la imaginería religiosa.

Una obra para anunciar el mes del Rosario

La elección de Alejandro Trujillo Reyes responde a la voluntad del Grupo Parroquial de continuar apostando por autores capaces de conjugar creación artística, diseño

contemporáneo y sensibilidad hacia el patrimonio devocional y cofrade, confiándole la responsabilidad de interpretar gráficamente el próximo mes dedicado

a Nuestra Señora del Rosario.

El cartel tendrá como misión trascender su función meramente anunciadora para convertirse en una pieza capaz de transmitir la identidad, la devoción y el significado que Nuestra Señora del Rosario posee para Churriana, sirviendo como antesala visual de los actos y cultos que tendrán lugar durante el mes de octubre.

Desde el Grupo Parroquial se agradece públicamente a Alejandro Trujillo Reyes su disposición para asumir este encargo y la ilusión depositada en un trabajo que

pasará a formar parte del patrimonio gráfico vinculado a la devoción a Nuestra Señora del Rosario.

La designación del cartelista supone, de este modo, un nuevo paso en la preparación de la programación del próximo mes de octubre, cuyos diferentes actos y cultos

serán dados a conocer por el Grupo Parroquial a través de sus canales oficiales.