¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

Comenzamos nuestro recorrido en el Teatro Cervantes, donde dentro de la XXVII edición de la Temporada Lírica, hoy llega La Verbena de la Paloma. Sainete lírico en un acto de Tomás Bretón con libreto de Ricardo de la Vega y prólogo de Álvaro Tato.En una calle de Madrid, durante la tórrida noche de un 15 de agosto. Las hermanas Susana y Casta, pretendidas por don Hilarión, acceden a acompañarle a la verbena. Mañana viernes y el sábado a las 19:30, y el domingo a las 18h, las entradas van desde los 24 a los 90 euros.

En el Teatro Echegaray, siguen viernes y sábado a las 20h., Conserveras del tiempo. Con entradas a 15 euros. Y en el Teatro del Soho, mañana viernes a las 19h y el sábado, a las 17:30 y a las 20:30, La Venganza de Don Mendo, una comedia clásica adaptada por Tricicle. Pedro Muñoz Seca escribió más de 300 obras, pero es esencialmente conocido por La Venganza de Don Mendo, una comedia que se asienta sobre dos grandes tradiciones: la del teatro en verso y la de la parodia. Entrada desde los 25 euros.

En la Cochera Cabaret, tiempo para los nostálgicos, con el tributo al rock español e inglés de la mano de Los Lolipopers, una banda malagueña de versiones de los mejores éxitos del poprock en español de todas las épocas, en esta ocasión se unen con otras dos bandas colegas procedentes de Fuengirola para ofrecer un espectáculo más variado y divertido. Mañana viernes, a las 21h., 10 euros la entrada.

En la Sala París 15, Miguel Campello, conocido y reconocido por ser la voz y el alma de elbicho, llega a Málaga con 25 sños de historias que cantar, donde presenta su nuevo álbum Con todos mis respetos 2. Entradas desde los 33 euros.

Y nuestra última cita, nos lleva a La Trinchera. Hoy a las 21h de la noche, llega el Blacksheep Tour 2026, que no te dejará indiferente. Ruth Lorenzo presenta su album debut, en una gira diseñada para ofrecer una revelación total.