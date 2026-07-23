Puccini, Verdi y la ópera italiana, protagonistas del 38º Concierto de Verano del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Málaga

El Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Málaga celebra, este próximo viernes, día 24, su Concierto Extraordinario de Verano, un acontecimiento musical que, cada año, pone el broche de oro a la temporada cultural del Colegio.

Los jardines de la entidad colegial, que agrupa a los casi 1700 aparejadores, arquitectos técnicos y graduados en edificación colegiados de la provincia de Málaga y Melilla, serán el escenario perfecto para la cita musical por excelencia en el estío malagueño, que cumple ya treinta y ocho ediciones, una de las escasas oportunidades para disfrutar de la música sinfónica al aire libre en la ciudad.

Para esta ocasión, el Colegio cuenta con la habitual participación de la Orquesta Filarmónica de Málaga, que gracias a una consolidada, y casi histórica, colaboración con el Colegio de Aparejadores, ha contribuido de manera singular a que esta velada se haya convertido, con el paso de los años, en un referente cultural en la ciudad. A la profesionalidad de su plantilla, se unen la diversidad y calidad de los directores, titulares o invitados, que la han conducido cada año los jardines colegiales, consagrándola como la esperada protagonista de los veranos del Colegio.

Es igualmente un verdadero lujo contar con la dirección invitada del Maestro Florian Csizmadia, Director Musical del Teatro y de la Orquesta Filarmónica de Pomerania Occidental (Alemania); y con la intervención solista de la soprano Inma Hidalgo, y de Antoni Lliteres, tenor, dos destacados artistas de la escena lírica balear que colaboran frecuentemente en recitales de ópera, zarzuela y conciertos sinfónicos.

Programa «Joyas de la ópera italiana»

Bajo el cielo estival malagueño, la organización propone un programa que lleva por título «Joyas de la ópera italiana», un repertorio que reúne una cuidada selección de oberturas, arias y dúos que condensan la esencia de un género donde la música y la emoción se funden de manera única. Desde la intensidad dramática hasta la más delicada expresión lírica, cada pieza del programa ofrece instantes de belleza reconocibles y profundamente conmovedores.La obra de Giuseppe Verdi y de Giacomo Puccini, compositores italianos fundamentales para la tradición operística, vertebra un programa de canto que transita por el amor, la pasión, el destino y el sacrificio. Junto a ello, otras páginas imprescindibles, puramente orquestales, completan una velada concebida como una auténtica celebración de la ópera italiana.

No faltarán joyas puccinianas y verdianas del bel canto como ‘O mio babbino caro’ (Gianni Schicchi), ‘La donna è mobile’ (Rigoletto), ‘Addio, del passato’ (La Traviata), o el mítico y emocionante ‘Nessun dorma’ (Turandot), junto a varios dúos de peso para soprano y tenor, como ‘O soave fanciulla’ (La Bohème) y ‘Mario! Mario!... Son qui!’ (Tosca). La parte orquestal cuenta también con piezas de magistral factura de ambos autores, tales como la Obertura de ‘La forza del destino’, de Verdi, o el ‘Preludio sinfónico en La mayor, op. 1’, de Puccini, que conmoverán y conectarán con el público tanto como lo harán otros dos regalos de gran belleza que incluye el programa: ‘La danza de las horas’, de la ópera ‘La Gioconda’, de Amilcare Ponchielli, y el Intermezzo de ‘Cavalleria rusticana’, de Pietro Mascagni.

Una noche que el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Málaga propone para dejarse llevar y evadirse de los calores del verano, redescubriendo melodías inmortales y, en definitiva, disfrutando de la ópera en su forma más directa y cautivadora.

La velada, patrocinada por Cajamar y Musaat, cuenta con todos los ingredientes para cerrar la temporada cultural del COAT con buena música, con los mejores intérpretes, bajo la noche estival malagueña y en el entorno maravilloso de los jardines del Colegio en el Paseo del Limonar.

La asistencia al Concierto es exclusivamente por invitación. El Colegio, en su continua labor de apoyo al desarrollo cultural y social, distribuirá un número limitado de invitaciones a personas ajenas a la organización que deseen asistir y que lo soliciten a través de la página web de la entidad (https://www.aparejadoresmalaga.com).