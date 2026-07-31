LITERATURA

La píldora literaria del viernes 31 de julio de 2026

Javier García León, abogado y analista, nos recomienda "Vidas mías" de Enrique García Ballesteros, una propuesta con humor transgresor

Redacción

Málaga |

Esta obra es una antología compuesta por diez relatos descarnados que exploran la intersección entre el sexo, el amor y la muerte bajo el prisma del humor negro y la sátira existencial. Además, este escrito destaca por un enfoque provocador, transgresor e incómodo que busca romper con el sentido común convencional.

Es de lectura obligatoria, para todos aquellos amantes del doble sentido, el humor ácido y las reflexiones vitales absurdas y bastas.

Para conocer más detalles, Javier García León, desvela toda la trama, en su píldora literaria.

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