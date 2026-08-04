La píldora literaria del martes 4 de agosto de 2026

Estamos ante una joya literaria imprescindible para cualquier lector que busque una historia profunda, honesta y extrañamente luminosa sobre la condición humana. A través de una original fórmula híbrida que fusiona la biografía de la científica Marie Curie con la memoria personal de la propia autora, Rosa Montero teje un relato conmovedor sobre la superación de la pérdida. Lejos de ser un libro lúgubre sobre el luto, la obra se transforma rápidamente en un canto optimista a la vida, una radiografía del empoderamiento femenino y una lección magistral sobre cómo el arte y la literatura tienen el poder de sanar nuestras heridas más profundas.

Recomendar este libro en un artículo es invitar al lector a un viaje emocional sumamente ágil, enriquecido con fotografías históricas, reflexiones modernas en forma de hashtags y el desgarrador diario original de Curie tras la muerte de su esposo Pierre. Montero escribe con una cercanía desarmante, logrando que el dolor universal se convierta en complicidad y que la figura mítica de la doble ganadora del Premio Nobel se humanice por completo. Es una lectura magnética, idónea para quienes aprecian la narrativa que desafía los géneros literarios tradicionales y que, por encima de todo, deja una huella imborrable de esperanza y vitalidad en el alma.