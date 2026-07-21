La píldora literaria del martes 21 de julio de 2026

La novela comienza cuando el autor, a sus 77 años, experimenta un severo bloqueo como escritor. Tras vender su estudio en Estocolmo donde trabajó por décadas, decide viajar a su Grecia natal junto a su esposa en busca de recuperar su fluidez lingüística y vital. Por esta trama, la consideran una de las obras más aclamadas y profundamente autobiográficas del escritor sueco de origen griego.

Esta lectura es de consumo obligatorio, en especial, para aquellas personas que quieran reflexionar sobre crisis creativas, el envejecimiento y la búsqueda de identidad. Además, estos temas se abordan desde la perspectiva del exilio y la falta de arraigo personal. Componentes que convierten este manuscrito en un manual de reflexión para los amantes del pensamiento crítico, para las tardes de verano con libro en mano.