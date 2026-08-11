La píldora literaria del martes 11 de agosto de 2026

Si buscas una lectura absorbente que combine rigor histórico con una profunda intriga psicológica, La sangre del padre es tu próxima parada obligatoria. Finalista del prestigioso Premio Planeta 2023, esta monumental obra nos sumerge en la psique de Alejandro Magno justo tras el asesinato de su padre, el rey Filipo II. Lejos de ser una simple crónica de batallas y conquistas militares, el autor logra un retrato íntimo y vulnerable de un joven de apenas veinte años atrapado entre el peso de su propia corona, la compleja manipulación de su madre Olimpia y el implacable deseo de superar la alargada sombra paterna, transformando al mito en un ser humano de carne y hueso.

El gran valor de esta novela reside en su capacidad para atrapar al lector mediante tres pilares fundamentales: una narrativa ágil y evocadora que recrea con maestría los exóticos paisajes orientales, un perfil psicológico brillante que explora la soledad del poder, y un trasfondo donde la ambición camina de la mano de la autodestrucción. Alfonso Goizueta no solo narra la caída del Imperio Persa, sino la épica búsqueda de identidad de un hombre que, creyéndose hijo de los dioses, terminó devorado por su propio ego. Una recomendación imprescindible para los amantes del género que busquen una historia tan grandiosa como conmovedora.