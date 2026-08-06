La píldora literaria del jueves 6 de agosto de 2026

Es una obra imprescindible para comprender la posguerra española desde una trinchera puramente literaria. Definida por el propio autor como una «novela de la memoria», el Premio Cervantes huye de la autobiografía rígida para recrear, con una prosa poética deslumbrante y magnética, sus vivencias desde su nacimiento en Jerez en 1926 hasta su llegada a Madrid en 1954. A través de sus páginas, el lector se sumerge en una crónica vibrante que rescata los juegos de la infancia, la dolorosa irrupción de la Guerra Civil y los asfixiantes rigores morales de la dictadura, todo ello hilado por el despertar de su vocación poética y sus primeros pasos en el activismo antifranquista.

Recomendar este libro hoy es invitar a descubrir un ejercicio estilístico magistral donde la verdad histórica y la invención se funden para rellenar los vacíos del olvido bajo la premisa de que "la memoria también se inventa". No estamos ante un frío diario de recuerdos, sino ante el retrato colectivo y sentimental de una generación que tuvo que aprender a vivir entre las ruinas morales de un país fracturado. Para cualquier amante de la gran literatura contemporánea, esta obra no solo es una lección de historia íntima, sino un banquete verbal de una riqueza lingüística insólita que demuestra por qué Caballero Bonald es una de las voces más indomables, lúcidas y necesarias de nuestras letras.