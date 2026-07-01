El pianista Rafael Montalvo presenta el concierto de piano ‘A la luz de las velas’, Tributo a Ludovico Einaudi, en el Parque El Calvario

El Ayuntamiento de Estepona informa que el pianista segoviano Rafael Montalvo presentará el próximo sábado 4 de julio, a las 22:00 horas, en el Parque El calvario, el concierto de piano ‘A la luz de las velas’, tributo a Ludovico Einaudi, una propuesta musical que invita al público a sumergirse en el universo sonoro de uno de los compositores más influyentes y admirados de la música contemporánea.

En un entorno mágico sobre el lago, iluminado por la cálida luz de cientos de velas, el concierto ofrece un recorrido por algunas de las obras más emblemáticas del compositor y pianista italiano Ludovico Einaudi, cuyas melodías han emocionado a millones de personas en todo el mundo gracias a su capacidad para transmitir sensibilidad, serenidad y profundidad emocional.

La combinación del piano y la atmósfera creada por las velas, convierte cada interpretación de Montalvo en una experiencia cercana y envolvente, donde la música se transforma en un lenguaje capaz de conectar directamente con las emociones del público.

El programa incluye una selección de algunas de las obras más representativas de Ludovico Einaudi, como Dietro casa, Una mattina (Banda sonora “Intocable”), Primavera, I Giorni, Fly (Banda sonora “Intocable”), Divenire, Nuvole bianche (Banda sonora anuncio Lotería Navidad 2015) y Experience.

Rafael Montalvo Alonso es un pianista segoviano cuya trayectoria artística está marcada por la búsqueda de experiencias musicales cercanas y emotivas. Su interpretación destaca por la sensibilidad, la expresividad y la capacidad de crear una conexión directa con el público, acercando la música para piano a espectadores de todas las edades.