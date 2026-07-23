La Pasarela FEMAPE Flamenca y Moda 2026 se celebra el 31 de julio en el Auditorio Edgar Neville de Diputación de Málaga

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, organiza la VI Pasarela FEMAPE Flamenca y Moda. La edición de este año cuenta con el patrocinio de la Diputación de Málaga y su marca promocional Málaga de Moda. La actividad se celebrará el viernes 31 de julio de 2026 en el Auditorio Edgar Neville, situado en la sede de la Diputación de Málaga en la calle Pacífico. Se mostrará dos tandas de pasarela, a las 17.30 y a las 19.30 horas, en una única jornada.

La Pasarela estará acompañada de una zona expositiva con vestuario de algunos diseñadores y otros complementos. Esta propuesta de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ cuenta con la producción de la Escuela de Modelos de Manuel Beltrán, coreógrafo y director artístico del espectáculo; sirviendo de inmejorable escaparate de la moda andaluza de cara a un gran evento como es la Feria de Málaga.

El objetivo es poner en valor el talento de los creadores malagueños y acercar al público las últimas tendencias en moda flamenca y complementos a escasos días del inicio de la Feria de Málaga.

En total, más de una decena de diseñadores y firmas mostrarán sus nuevas colecciones en una pasarela que combina tradición, creatividad y artesanía. El primer desfile, previsto para las 17:30 horas, contará con las propuestas de Arraigo Moda Flamenca, Julieth Joyas, Cándido Luis, Tricotá, Ellizabeth Martín by EM, Magdala y Ada Gutiérrez, con su colección femenina. Posteriormente, a las 19:30 horas, será el turno de Sergio Rodríguez, D la Esperanza, Mar Abar, Ana Lanas, Ada Gutiérrez en moda masculina, Academia Isabel Cazorla, Maumar y Taller de Piluka.

Además de prendas de moda flamenca, la pasarela incluirá joyería, complementos y accesorios elaborados por firmas malagueñas, ofreciendo una visión conjunta de la capacidad creativa y artesanal del sector en la provincia. La iniciativa busca consolidarse como un escaparate para los profesionales locales y reforzar el papel de Málaga de Moda como sello de calidad y promoción del diseño hecho en Málaga.

La jornada concluirá con la entrega del premio Volante Flamenco, un reconocimiento vinculado a esta cita con la moda flamenca, mientras que el estilismo de los modelos correrá a cargo del equipo de Antonio Eloy, responsable de peluquería y maquillaje del evento.