Cultura

La Orquesta Filarmónica de Cámara de Colonia ofrecerá su tradicional concierto de verano en el Teatro Auditorio Felipe VI

La actuación tendrá lugar el viernes 17 de julio, a las 21:00 horas, con la intervención de Sergey Didorenko (violín), y Christoph Jahn (violonchelo)

Redacción

Málaga |

La Orquesta Filarmónica de Cámara de Colonia ofrecerá su tradicional concierto de verano en el Teatro Auditorio Felipe VI
La Orquesta Filarmónica de Cámara de Colonia ofrecerá su tradicional concierto de verano en el Teatro Auditorio Felipe VI | Ayuntamiento de Estepona

El Ayuntamiento de Estepona informa la Orquesta Filarmónica de Cámara de Colonia actuará en el Teatro Auditorio Felipe VI el próximo viernes 17 de julio, a las 21:00 horas.

Fundada en 2003 en Colonia, ciudad con una gran tradición musical, la orquesta reúne a músicos excepcionales formados en una de las escuelas más prestigiosas de Europa.

Fiel a su exitosa cita estival, la Kammer Philharmonie Köln interpretará selectas piezas de grandes maestros de la música, como Vivaldi, Mozart, Tchaikovski y Sarasate, con la intervención, como solistas, de Sergey Didorenko, violín, y Christoph Jahn, violonchelo.

Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada en teatroestepona.com, en www.giglon.com, y en taquilla, el día del concierto, desde una hora antes del inicio.

Programa:

A. Vivaldi (1678-1741)

  • 4 Conciertos para violín y orquesta de cuardas “Las cuatro estaciones”.

W. A. Mozart (1756-1791)

  • Divertimento Si bemol mayor KV 137 “Sinfónica de Salzburgo”.

P. Tchaikovski (1840-1893)

  • “Nocturno” para violonchelo y orquesta de cuerdas.

P. Sarasate (1844–1908)

  • “Aires gitanos” para violín y orquesta op.20.
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