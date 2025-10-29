Nace Málaga Abraza, una asociación que pretende ayudar a personas con enfermedades terminales

El pasado 3 de julio quedó constituida Málaga Abraza, una asociación que surgió tras un encuentro cofrade sobre Cuidados Paliativos fomentado por la Hermandad de la Salutación, y que ha establecido el Plan de Acción 2026-2028. Hoy, Málaga Abraza vive su puesta de largo ante la sociedad malagueña.

Los responsables de la asociación ponen en marcha el proyecto ‘Málaga Ciudad Compasiva’ para el cuidado de personas y sus familiares ante situaciones de enfermedad avanzada, fin de vida, pérdida, muerte y duelo, debe involucrar a toda la comunidad porque no es un problema solamente médico, sino social y comunitario.