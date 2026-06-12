Santiago Velo de Antelo: "La exposición quiere mandar un mensaje de paz a través del fútbol"

Hasta el próximo 30 de junio Málaga acoge en Turismo Andaluz la exposición “Fútbol por la Paz”, una iniciativa que une deporte, diplomacia y cooperación internacional a través de una colección única formada por camisetas de selecciones nacionales procedentes de 105 países.

La muestra ha sido promovida por la Academia de la Diplomacia del Reino de España en colaboración con LaLiga y ha contado con la participación de 105 embajadas extranjeras acreditadas en España, que han contribuido a la iniciativa mediante la donación de las camisetas oficiales de sus respectivas selecciones nacionales.

El proyecto pretende poner en valor el papel que desempeñan el deporte y el turismo como herramientas para fomentar el entendimiento, la convivencia y la cooperación entre países. Los organizadores destacan que ambas actividades han sido históricamente vehículos de acercamiento entre culturas y elementos clave para fortalecer las relaciones internacionales.

La llegada de la exposición a Málaga ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado entre el Cuerpo Consular de Málaga, la Academia de la Diplomacia y LaLiga, permitiendo que la ciudad se convierta en escenario de una iniciativa con una marcada dimensión internacional.