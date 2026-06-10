La Audiencia de Málaga ha condenado a Dinamita Montilla a 24 años y medio de prisión por los delitos de asesinato, robo con violencia y tenencia ilícita de armas

El pasado 29 de mayo, el jurado popular declaraba culpable por unanimidad a José Jurado Montilla, más conocido como Dinamita Montilla, por el asesinato del joven David en Los Montes de Málaga en agosto de 2022.

La Audiencia de Málaga le ha impuesto una pena de 20 años de prisión por delito de asesinato, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y prohibición de residir y acudir a los municipios donde tengan fijado su domicilio el padre y hermana de la víctima y comunicarse con ellos por cualquier medio por si mismo o a través de terceros por el plazo de 30 años - diez años superior a la pena impuesta. Además, se le ha condenado a 1 año de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo y privación del derecho a la tenencia y porte de armas por el plazo de tres años. También se le han impuesto 3 años y 6 meses de cárcel por un delito de robo con violencia, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo que la condena .

Además, Dinamita Montilla deberá indemnizar a los padres con 76.790,72 euros a cada uno, por el daño moral; 25.000 euros mas a cada uno por perjuicio excepcional; 438,80 euros, por daño emergente; y 206 euros por el valor de los efectos sustraídos a la víctima.