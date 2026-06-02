Mona Martínez, mejor actriz por 'Los nuestros' en Premios Max - Mérida 2026

La malagueña Mona Martínez se ha coronado como intérprete de escena con su Premio Max a la Mejor Actriz, por 'Los nuestros', que recibió anoche en el Teatro Romano de Mérida. La boquerona se 'enfrentaba' en su categoría a Irene Escolar, por 'Personas, lugares y cosas', y Lidia Otón, por 'Los cuernos de Don Friolera'.

'Los nuestros' es una obra escrita y dirigida por Lucía Carballal (quien se llevó el Max a la Mejor Dirección de Escena), sobre la familia y sus cosas no dichas, además de la muerte y el duelo. En ella, los familiares de la recién fallecida Dinorah se reúnen para cumplir con el Avelut, el duelo judío en el que la familia más cercana se aparta del mundo durante siete días; unas jornadas de convivencia para, juntos, procesar el duelo.

La gala dirigida por Cristina Silveira ha reivindicado la grandeza de los pequeños comienzos y de los orígenes a través de una docena de actuaciones.