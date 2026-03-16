Mijas concede los billetes malagueños para la fase final

El Polideportivo Municipal Las Lagunas de Mijas ha vuelto a recibir a más de 400 niños y niñas de 10 y 11 años, pertenecientes a 47 equipos, que han participado en 5 categorías: 14 de fútbol, 4 de baloncesto femenino, 4 de baloncesto masculino, 11 de baloncesto 3x3 femenino y 14 de baloncesto 3x3 masculino.

Al término de la jornada, y tras una sucesión de eliminatorias en las que se han enfrentado equipos de la provincia, se han proclamado vencedores el EF Rincón en fútbol, que ha ganado 4-3 al C.D. Benalmádena Atlético en la tanda de penaltis (tras empatar 0-0); el CB Algazara en baloncesto masculino, tras derrotar 29 a 27 a El Paraíso CAB Estepona 14; y el Marbella 14 en baloncesto femenino, que ha vencido al CP Mijas Baloncesto por 31 a 21.

Por su parte, en la nueva modalidad de baloncesto 3x3 estrenada en esta edición, los conjuntos ganadores han sido el femenino CB Salliver Celeste, que ha superado 13 a 4 al EDM Negro, y el masculino EDM Negro venciendo 16 a 15 al Málaga Basket.

En paralelo a los encuentros deportivos se ha llevado a cabo la labor formativa de la Copa COVAP, centrada en analizar el uso de pantallas en la infancia y en promover una reflexión constructiva. Durante la mañana, un equipo de psicólogos ha impartido las sesiones ‘Descubriendo tu superpoder digital’, en la que se han trabajado con los participantes para abordar un uso responsable y consciente de la tecnología. Al mismo tiempo, profesionales nutricionistas han ofrecido a las familias las charlas pedagógicas ‘Familias digitales, hábitos saludables’, donde han aportado recomendaciones prácticas para gestionar el tiempo de exposición a dispositivos electrónicos y favorecer rutinas más equilibradas.

Junto al programa formativo, esta fase provincial de Málaga ha incluido un espacio dedicado al entretenimiento: la zona ‘Muévete con COVAP’, un área que ha ofrecido a participantes y familias la oportunidad de disfrutar de múltiples propuestas lúdicas.