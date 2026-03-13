Copa Covap

Mijas acoge la fase malagueña

400 chicos y chicas de la provincia participan este domingo en las competiciones de fútbol, baloncesto y 3x3

Onda Cero Córdoba

Málaga |

Este domingo, la localidad malagueña de Mijas acoge la quinta jornada de la decimotercera edición de la Copa COVAP. Una iniciativa educativa y deportiva promovida por COVAP, Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, que ha recorrido ya más de 40 localidades andaluzas sensibilizando en hábitos saludables a alrededor de 45.000 niños y niñas y unos 90.000 espectadores.

En el municipio malagueño se reunirán más de 400 participantes: niños y niñas de 10 y 11 años de 49 equipos de fútbol, baloncesto y baloncesto 3x3 que pasarán una jornada dominical jugando a su deporte favorito y recibiendo charlas de psicólogos sobre cómo abordar un uso responsable y consciente de la tecnología. Además, sus familiares también podrán participar en talleres impartidos por nutricionistas donde se les ofrecen recomendaciones prácticas para gestionar el tiempo de exposición a dispositivos electrónicos y favorecer rutinas más equilibradas.

Tras visitar Huétor Tájar, Conil, Huércal de Almería, Palma del Río y Mijas, la Copa COVAP continuará su recorrido por las tres provincias andaluzas restantes durante marzo y abril hasta llegar a la Fase Final, que se celebra el 6 y 7 de junio.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer