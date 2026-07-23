Marbella acogerá el 10 de octubre la primera edición de la gincana ‘¿Y mi anillo pa’cuándo?’

El proyecto busca convertir la pedida de mano y el compromiso en el eje central de una experiencia que combina tecnología, entretenimiento y promoción de Marbella. La actividad se desarrollará mediante una dinámica inspirada en los 'escape room', que permitirá a las parejas descubrir algunos de los espacios más emblemáticos del municipio a través de un recorrido accesible para todos los participantes, independientemente de su condición física.

La jornada comenzará en el Parque de la Constitución, desde donde partirán las 300 parejas inscritas tras recibir las instrucciones para completar las doce pruebas que conforman el recorrido. Los participantes seguirán las indicaciones de una aplicación móvil desarrollada específicamente para la iniciativa, que les permitirá desbloquear retos y avanzar por distintos enclaves de Marbella, implicando también a establecimientos comerciales y espacios urbanos con el objetivo de dar visibilidad a diferentes calles y plazas del municipio.

Una vez completada la primera fase, las parejas regresarán al Parque de la Constitución, donde disfrutarán de un servicio de catering antes de afrontar la recta final de la competición. La jornada concluirá con la entrega de premios y una actuación musical. Entre los galardones destaca un premio principal valorado en más de 15.000 euros, además de anillos y experiencias aportadas por las empresas colaboradoras. Asimismo, todas las parejas participantes recibirán diferentes obsequios facilitados por las entidades que respaldan el proyecto.