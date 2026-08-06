"Los malagueños son cada vez más viajeros"

Nos encontramos en el mes de agosto y es el periodo de mayor demanda para la realización de viajes de las vacaciones veraniegas.

Los costes han subido y, sobre todo, los desplazamientos por carretera puesto que la gasolina está alcanzando niveles muy altos. En concreto, hoy se vende de 1,71 €/L a 1,78 €/L para la gasolina 95 y de 1,67 €/L a 1,86 €/L para el gasóleo A.

Parece que las preferencias de los malagueños pasan por realizar viajes de cortas estancias, en familia y como uno de los puntos más elegidos está el Norte de España para escapar del calor de la provincia sin salir del país.