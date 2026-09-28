Carlos Hipólito encabeza el reparto de Largo viaje hacia la noche, el clásico de Eugene O’Neill que estará en el Teatro del Soho CaixaBank el 9 y 10 de octubre

Largo viaje hacia la noche de Eugene O´Neil, una de las obras cumbre del teatro del siglo XX, se presenta en el Teatro del Soho CaixaBank el 9 y 10 de octubre. Esta versión, dirigida por el reconocido y premiado director de escena Ernesto Caballero, cuenta con un reparto de lujo encabezado por Carlos Hipólito, a quien acompañan Mapi Sagaseta, Álex Villazán y Nicolás Illoro.

En 1988, Carlos Hipólito encarnó a Edmund, el hijo menor, en aquel montaje de Largo viaje hacia la noche que fue un referente en el Teatro Español. Hoy, 38 años después, regresa a la misma obra para meterse en la piel de James Tyrone, personaje que entonces interpretó el destacado actor Alberto Closas.

Desde su estreno en 1956, la obra ha cosechado éxitos por todo el mundo, entre ellos el Premio Tony a mejor obra y un Premio Pulitzer de Drama. Se trata de un texto autobiográfico en el que Eugene O´Neill (Premio Nobel de Literatura y cuatro veces ganador del Premio Pulitzer) disecciona con crudeza y compasión las heridas de su propia familia en una tragedia íntima y universal, donde la culpa, el amor y las heridas que nunca cicatrizan conviven en una misma habitación.

Sinopsis

En el transcurso de un solo día de verano, la familia Tyrone se enfrenta a sus fantasmas en una casa junto al mar. James Tyrone, patriarca y actor veterano, lucha con su miedo a la pobreza, mientras su esposa, Mary, se sumerge en una adicción que la consume. Sus hijos, Jaimie, derrochador y Edmund, melancólico y enfermo, navegan entre el amor y el resentimiento.

En palabras del director, Ernesto Caballero, “nuestra versión respeta el texto original, aunque prescinde de ciertas marcas locales. No pretendemos actualizarlo con un radical desplazamiento en el tiempo, sino resaltar que su conflicto permanece: persisten familias unidas por la inercia, sociedades aferradas a estructuras extenuadas, relatos que nos protegen de la intemperie del cambio. En cualquier caso, una pregunta sencilla ha sido la brújula que ha orientado nuestra travesía escénica: ¿Qué ocurre cuando un grupo humano insiste en permanecer unido sin compartir un futuro?”.

Las entradas están disponibles en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.