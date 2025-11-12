‘Aullar’ se estrena a partir del 21 de noviembre en los cines y formará parte de la campaña de prevención del alcohol de Coín

El Ayuntamiento de Coín apuesta por la prevención ante el consumo de alcohol con motivo del Día Mundial sin Alcohol que tiene lugar el 15 de noviembre con la proyección de ‘Aullar’, que incluirá una charla con protagonistas de la película. Se trata de una campaña que ha sido presentada hoy en el municipio por parte de la concejala de Servicios Sociales y Participación Ciudadana, Belén González, junto al actor Antonio Jesús Serrano, así como representantes de la Asociación de Alcohólicos Anónimos Grupo Amanecer y la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados (ARCO) y de los Cines Píxel de Coín.

‘Aullar’ es el primer largometraje del cineasta malagueño Sergio Siruela, producida por Ezekiel Montes y Secuoya Studios, con guion del propio Ezekiel Montes. Este es su primer trabajo en España en el que ahonda en una profunda reflexión sobre las consecuencias y los problemas derivados del consumo de alcohol y cómo afectan al desarrollo de las vidas familiares. En su reparto destacan Elena Martínez, Antonio Dechent, Paco Tous, Adelfa Calvo, Antonio Jesús Serrano, Jorge Tapia, Sandra Torrecillas, Justo Rodríguez y Jesús Rodríguez.

Por este motivo, y dado que su estreno en los cines es el próximo 21 de noviembre, el Ayuntamiento de Coín ha lanzado esta campaña de prevención junto a la producción de la película en la que habrá una charla con actores y representantes de este largometraje el sábado 22 de noviembre en los Cines Pixel de Coín.

“Agradecemos la buena acogida que ha tenido los Cines Pixel de nuestra localidad para ofertar esta película en nuestra comarca del Guadalhorce, ya que Coín es la ciudad donde se lanza la promoción de la misma que recorrerá toda la provincia de Málaga. Es una gran oportunidad para disfrutar de nuestro cine, español y andaluz, y para analizar y concienciar a la ciudadanía sobre los efectos del consumo de alcohol”, ha destacado Belén González. Así, el sábado 22 de noviembre habrá una doble sesión, a las 17:30h dirigida a los más jóvenes, y a las 20:00h una sesión familiar. Ambas sesiones serán gratuitas recogiendo las invitaciones en el Área de Juventud o en el Área de Servicios Sociales, respectivamente, a partir de este martes 11 de noviembre.

Sinopsis de Aullar.

Mamen siempre quiso ser bailarina profesional, pero los años se le han caído encima y ve cómo otras más jóvenes están cumpliendo sus sueños. Trabaja en un club de un polígono industrial para poder mantener a su hijo, mal vive en un barrio de la periferia de Málaga y tiene una relación mala con su jefe.

Una noche, en la puerta de su casa, aparece en el suelo un hombre borracho e inconsciente, que resulta ser su padre, con el que lleva sin hablarse desde que murió su madre y él desapareció de su vida. Poco a poco, y no sin muchos obstáculos por el camino, Mamen y su padre comienzan a pensar que pueden arreglar aquellos que se rompió hace tiempo, ya no habrá miedo a perdonar.