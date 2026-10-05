La XXIX Feria de la Mula de Arenas reunirá a más de 150 ejemplares durante el puente de octubre

El registro de mulas se abrirá en el recinto de equinos a las diez de la mañana. Este año se espera una participación de alrededor de 150 animales aproximadamente, “procedentes de Andalucía, Extremadura, Madrid, Murcia, Barcelona y este año tenemos un par de familias que llegan desde Francia”, según ha adelantado el regidor quien ha apuntado que cada mulero recibirá 10 euros por animal. En el recinto también se pueden ver otros animales como caballos, yeguas, burros o ponis. “Todos los años se llena el recinto sin que podamos dar cabida a más mulos. El reto de los equinos se pueden ver en el exterior”, ha aclarado Ríos.

Media hora después comenzará el concurso Fotográfico de la Feria de la Mula 2026. A las doce del mediodía habrá una exhibición de carga, pelaje y herraje. Una hora después comenzará el acto institucional donde se nombrará al Embajador de Honor, el Mulero Mayor y la Jáquima de Honor.

A las dos de la tarde será el almuerzo popular, que este año serán migas, tendrá un coste de un euro que se destinará a diferentes asociaciones con fines sociales o benéficos del municipio. A partir de las tres de la tarde habrá música con Leo, Elisa Ariza y El Mauro.