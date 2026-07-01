Málaga necesitaría incorporar cerca de 4.800 enfermeras más para alcanzar la media europea

La provincia de Málaga necesitaría 4.767 enfermeras más para alcanzar la ratio media de profesionales existente en la Unión Europea. Así lo refleja el último informe elaborado por el Consejo General de Enfermería (CGE), que sitúa a Málaga con 5,49 enfermeras por cada 1.000 habitantes, una cifra inferior tanto a la media andaluza (5,62) como a la nacional (6,45) y todavía muy alejada de la europea (8,12).

Los datos, obtenidos a partir de la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), evidencian que la provincia continúa afrontando un importante déficit de profesionales de Enfermería en un contexto marcado por el crecimiento demográfico y el aumento continuo de la demanda de cuidados.

Una provincia que crece más rápido que sus recursos sanitarios

Dentro del conjunto andaluz, Málaga ocupa la quinta posición en número de enfermeras por habitante, por detrás de Córdoba, Jaén, Cádiz y Granada.

Para el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga, esta situación exige una planificación sanitaria capaz de anticiparse a la evolución de una de las provincias con mayor crecimiento poblacional de España y con una importante presión asistencial derivada tanto de su población residente como del elevado número de visitantes que recibe cada año.

En este sentido, el presidente del Colegio, José Miguel Carrasco Sancho, considera que los datos deben servir para impulsar medidas estructurales.

"Hablar de ratios no es hablar de números; es hablar del tiempo que una enfermera puede dedicar a cada paciente, de prevención, de seguridad y de calidad asistencial. Málaga necesita una apuesta decidida por la Enfermería que tenga en cuenta la realidad actual de la provincia y su crecimiento constante."

Carrasco recuerda además que reforzar las plantillas supone una inversión directa en salud.

"Contar con más enfermeras no solo mejora la atención sanitaria, sino que contribuye a prevenir complicaciones, reducir hospitalizaciones y hacer más sostenible el sistema sanitario. La evidencia científica lleva años demostrando que invertir en Enfermería es invertir en mejores resultados en salud."

Andalucía continúa entre las comunidades con menor dotación de enfermeras

El informe también pone de manifiesto que Andalucía mantiene una de las ratios más bajas del país, con 5,62 enfermeras por cada 1.000 habitantes, situándose entre las comunidades autónomas con menor dotación de profesionales.

Aunque durante el último año se ha producido una ligera mejora, el Consejo General de Enfermería y el Consejo Andaluz de Enfermería consideran que el avance resulta insuficiente para reducir la distancia respecto a Europa. Según el informe, Andalucía necesitaría incorporar 21.881 enfermeras para alcanzar la media europea.

Un reto que requiere planificación

El Colegio Oficial de Enfermería de Málaga recuerda que este déficit se hace especialmente evidente durante los periodos vacacionales, cuando resulta más difícil cubrir sustituciones y garantizar la continuidad asistencial.

A ello se suma la competencia de otros países europeos, que ofrecen condiciones laborales y retributivas más atractivas para los profesionales, favoreciendo la salida de enfermeras españolas y dificultando la captación y fidelización del talento.

Por todo ello, la institución insiste en la necesidad de desarrollar una planificación estratégica a medio y largo plazo que permita dimensionar adecuadamente las plantillas y garantizar una asistencia sanitaria de calidad acorde con las necesidades reales de la población.