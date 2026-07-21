Málaga se convertirá este fin de semana en epicentro del laicado español

Más de 1.200 participantes, procedentes de 50 diócesis de todo el territorio nacional, compartirán un fin de semana de reflexión, celebración y convivencia. Este evento intergeneracional, que acogerá a niños, jóvenes y adultos, supondrá un importante impacto social, económico y turístico para la ciudad. Los participantes malagueños superan los 370 y provienen de 45 parroquias de diferentes puntos de la diócesis.

Entre las autoridades, han confirmado su asistencia el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello.

El encuentro arrancará el viernes 24 de julio con el acto inaugural en el Pabellón de Ciudad Jardín, seguido de la primera Eucaristía, tras la que se realizará el traslado a la Facultad de Marketing y Gestión de la Universidad de Málaga, en la que se llevarán a cabo sesiones de trabajo por sectores de edad.

«El objetivo central sigue siendo situar el acompañamiento en el corazón de la vida parroquial, especialmente en un contexto social de incertidumbre», explican desde la Acción Católica General.

La jornada del sábado 25 continuará con talleres y trabajo por sectores así como actividades culturales por distintos puntos de la ciudad, culminando con una gran vigilia de oración y un concierto en la Plaza del Santuario de la Victoria. La Comisión de Músicos Católicos de Málaga colabora en dichos eventos festivos.

El encuentro concluirá el domingo 26, en la Catedral, con la celebración del acto final y la Eucaristía de envío, presidida por el obispo de Málaga, José Antonio Satué.