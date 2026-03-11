Málaga acoge una nueva edición de FIEP con más de 800 másteres y becas

El próximo martes 17 de marzo se celebra en Málaga la Feria Internacional de Estudios de Postgrado FIEP, organizada por Círculo Formación, un encuentro que reúne en el Hotel Vincci Selección Posada del Patio la más variada oferta de másteres y postgrados.

La feria, que celebra este año su 30 Aniversario, se dirige a todos los estudiantes universitarios o jóvenes profesionales interesados en cursar un máster para especializarse, aportar valor añadido a su formación universitaria y tener una visión emprendedora e internacional del mundo laboral, que les ayude a desarrollarse profesionalmente en cualquier entorno o país.

FIEP Málaga abrirá sus puertas de 16:00 a 19:00h, con entrada gratuita previa inscripción online.

Más de 800 másteres y un millón en becas

Los asistentes a FIEP Málaga podrán informarse sobre más de 800 programas de todas las áreas del conocimiento y podrán beneficiarse durante el encuentro de la Bolsa de Becas y Ayudas -con un valor global de más de un 1.000.000 de euros- que los centros expositores ponen a su disposición, con descuentos que van desde el 20% al 100% del importe del programa.

Además, Círculo Formación sortea entre los asistentes a cualquiera de las ferias tres becas de 10.000€ cada una para estudiar un postgrado.

Orientación directa sobre los trabajos del futuro

Los responsables de admisión de cada institución atenderán personalmente a los estudiantes y jóvenes profesionales para ofrecerles información sobre los más de 800 títulos que se encuentran representados en la feria.

De esta forma, resolverán todas sus dudas sobre programas de estudios, becas, bolsa de empleo, financiación, convenios con empresas, etc,; para poder seleccionar el postgrado que más encaja con sus perspectivas profesionales y su perfil.

En FIEP Málaga 2026 se presentan postgrados de todas las áreas de conocimiento, incluyendo las nuevas tendencias laborales y últimas titulaciones creadas bajo esta demanda, como Inteligencia Artificial, Sostenibilidad, marketing digital, o disciplinas relacionadas con la tecnología y el diseño -ciberseguridad, ciencia de datos, etc.- por poner algún ejemplo.

Universidades y centros de postgrado que acuden a FIEP Málaga

A FIEP Málaga acuden prestigiosos centros y universidades:

Advantere School of Management; Centro de Estudios Garrigues; CESIF.Centro de Estudios Sup. de la Industria Farmacéutica; CUNEF Universidad; EIP International Business School; EOI Escuela de Organización Industrial; ESCP Busines School; Escuela de Gerencia-ESIC Málaga; Escuela de Negocios-Campus Cámara de Sevilla; Marbella Design Academy; Mondragon Unibertsitatea; Talento-EPHOS. Industria Farmacéutica, Médica y Sanitaria; UDIT-Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología; Universidad del País Vasco/EHU; Universidad Loyola; Universidad Nebrija; Universidad Pontificia Comillas; UOC-Universidad Online.

Los jóvenes de Málaga y sus expectativas salariales

Según un estudio realizado por Círculo Formación en la anterior edición de la feria en Málaga, el 96,4% de los malagueños consultados trabajaría en su primer empleo por 20.000€ o más. De ellos, el 24,1% se conformaría con esa cantidad, mientras que un 27,6% sube hasta los 25.000€, y un 44,7% no estaría dispuesto a trabajar en su primer puesto por menos de 30.000€.

Entre los malagueños que tienen previsto cursar un máster, el 29,7% lo hará para especializarse, otro 29,7% para ampliar su formación y un 23,4%, para encontrar trabajo.

Círculo Formación es una firma, creada en 1997, especializada en marketing, comunicación visual y organización de eventos en el área de la formación. La dilatada experiencia de la consultora en análisis y estudios de mercado, unido a las constantes innovaciones que lleva a cabo, la convierten en amplia conocedora de la demanda de la población de edad comprendida entre los 17 y 35 años. La consultora organiza la Feria Internacional de Estudios de Postgrado (FIEP) y Unitour, el Salón de Orientación Universitaria. FIEP celebra este año su XXX edición con un amplio recorrido por España y Latinoamérica, y Unitour ha visitado 25 ciudades españolas en esta edición.