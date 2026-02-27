La Junta, en unión con la Diputación, entrega las banderas de Andalucía a personas, entidades y proyectos de la provincia

Este viernes 27 de febrero, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Málaga celebran el acto de concesión a personas, entidades y proyectos distinguidos de las Banderas de Andalucía en la provincia en su edición de 2026, unos reconocimientos que premian el talento, la excelencia y el compromiso con el desarrollo sostenible de Málaga y sus municipios. Los galardones se entregan con motivo del Día de Andalucía en un acto institucional que tiene lugar en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga.

Las diez banderas de Andalucía se conceden en diez modalidades diferentes, que reflejan la amplia variedad de personas, empresas e instituciones que conforman Málaga y que con su labor contribuyen al desarrollo y a la proyección de la provincia. Los distinguidos en esta edición son:

-Emilio Alba, ex jefe del Servicio de Oncología del Hospital Clínico.

-El artista Javier Calleja.

-María Teresa Verdugo, presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.

-La ex jugadora profesional de pádel Carolina Navarro.

-Pepa Borrego, diseñadora.

-El Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.

-El Consorcio Provincial de Bomberos.

-La revista Péndulo, del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga.

-Salvador Panadería y Pastelería.

-La Asociación Tomate Huevo de Toro