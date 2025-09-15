La Junta de Andalucía finaliza la ejecución de las pantallas del túnel del Metro de Málaga de Guadalmedina a Hilera

Las obras de prolongación del Metro de Málaga superan un nuevo hito con la finalización de los trabajos de ejecución de las pantallas del túnel entre Guadalmedina e Hilera. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que ejecuta las obras de ampliación del metro a través de la Agencia de Obra Pública, ha concluido los 1.400 metros de pantallas del primer tramo, incluidas las pantallas de la futura estación Hilera.

La consejera ha resaltado que, con la construcción de los muros pantalla, “concluye la parte más molesta para los ciudadanos, a los que agradezco su paciencia”. “Una vez superada esta fase, nos centramos en conformar el túnel, con el objetivo de empezar a recuperar el viario afectado por las obras a principios del próximo año”.

Para la ejecución de estas pantallas se han empleado dos equipos de pantalladoras, más un tercero auxiliar que ha permitido acortar los ciclos de ejecución, minimizando las molestias derivadas de entrar en el horario nocturno, y afrontar las particularidades del terreno en las zonas de mayor dureza.

La finalización de la ejecución de las pantallas ya fue avanzada en la última visita de la consejera de Fomento, Rocío Díaz, donde destacó el buen ritmo de los trabajos, con la obra civil del primer tramo ejecutado en más de un 60%. La fase de ejecución de las pantallas se ha podido finalizar según lo previsto y se ha llevado a cabo en continuidad, gracias a una gestión previa eficiente de los desvíos de los servicios afectados y la no interrupción de los trabajos en la ejecución de cada una de las pantallas.

Tras la finalización de este hito constructivo, continúan los trabajos de ejecución de la losa de cubierta –que conforma la bóveda o techo del túnel–. En este sentido, ya se han ejecutado los primeros metros que dan continuidad al túnel en la estación de Guadalmedina, y se está avanzando en el otro extremo del tramo, en la intersección de la calle Hilera con calle Santa Elena. Ello supone el trabajo previo a la reurbanización y reposición del viario público afectado por las obras que, si se cumplen las previsiones, Málaga empezará a recuperar parte de estas calles a principios del próximo año.

En paralelo, también se está trabajando en las obras del segundo tramo, entre Hilera y Eugenio Gross, que se iniciaron en julio. Al margen de las labores de documentación y sondeos geotécnicos preliminares, se ha avanzado en el inventario e inspección de edificios colindantes, y se trabaja en la reposición de los servicios afectados (redes de suministro y saneamiento urbano). Además, la previsión es que en el mes de septiembre se incorpore a este tramo la primera máquina pantalladora, lo que permitirá en otoño iniciar los primeros muros-pantalla del túnel y la futura estación La Trinidad. Igualmente, el tercer y último tramo se encuentra en licitación, con 16 ofertas presentadas, y se ha adjudicado el proyecto constructivo para la arquitectura de estaciones e instalaciones.

La prolongación del Metro de Málaga al Nuevo Hospital constará de un trazado de 1,8 kilómetros y tres estaciones. La obra civil se ha dividido en tres tramos, a lo que se sumarán los contratos comunes para la ejecución de la arquitectura e instalaciones y de la extensión de la señalización ferroviaria. El presupuesto total estimado es de 244 millones de euros para todos los trabajos y contratos, cofinanciados con fondos europeos del programa operativo FEDER en Andalucía 2021-2027 y fondos propios de la Junta de Andalucía.