Málaga reúne a la élite de derecho mercantil para analizar el final de la vida societaria

La Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga se convierte estos días en el principal punto de encuentro del Derecho mercantil en España con la celebración del IX Congreso Nacional de Derecho de Sociedades, una cita que reúne a académicos, magistrados, registradores, notarios y profesionales de la abogacía para analizar algunos de los desafíos más relevantes que afrontan hoy las sociedades de capital. Cerca de quinientos especialistas participan en esta edición, marcada por el análisis práctico y doctrinal de la disolución y liquidación societaria, una materia clave en el actual contexto económico y normativo. Pese a las circunstancias atmosféricas y de transporte, nuevamente la convocatoria ha sido atendida por algo menos de cuatrocientos juristas.

El acto de inauguración ha corrido a cargo de la codirectora del evento Dra. M.ª Belén González Fernández, Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Málaga, de la Dra. Isabel González Ríos, Decana de la Facultad de Derecho, contado además con la presencia institucional de D. Salvador González Martín, Presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Dª. M.ª Rosario Jiménez Rubio, Decana del Colegio de Registradores de España, Dª. M.ª Carmen Casasola Gómez-Aguado, Vocal por Málaga del Consejo Notarial de Andalucía y del Dr. Francisco Vila Tierno, Vicerrector para la Reforma Estatutaria, Relaciones de Empleo y Negociación Colectiva de la Universidad de Málaga.

Durante su intervención de bienvenida, González Fernández ha subrayado la evolución del Congreso como espacio de referencia para el análisis del Derecho de sociedades, destacando su capacidad para adaptarse a los cambios normativos y a las necesidades reales de la práctica profesional. En este sentido, ha señalado que el Congreso “se ha consolidado como un foro estable de debate riguroso, en el que la calidad científica y la experiencia práctica van de la mano”.

Desde una perspectiva complementaria, Isabel González ha destacado la habilidad de los directores del Congreso, profesores Peinado Gracia y González Fernández, para aunar año tras año a profesionales provenientes del ámbito académico como aquellos profesionales externos a la Universidad, como son los notarios, registradores, magistrados y abogados. Según ha señalado, el Congreso se caracteriza por “una exigencia intelectual constante que se refleja tanto en la selección de los temas como en el perfil de los ponentes”.

En relación con el contenido material del Congreso, Carmen Casasola ha destacado la temática del mismo como “altamente interesante, pues estamos ante una de las fases más complejas de la vida de la sociedad” dadas las relaciones que no sólo mantiene con los socios sino con terceros.

La Decana del Colegio de Registradores de España, Dª Rosario Jiménez ha incidido en el prestigio del congreso entre los profesionales del ámbito jurídico y económico, poniendo en valor desde el punto institucional la importancia del Registro Mercantil como “eje estratégico” en las fases objeto de análisis en el congreso, aportando soluciones “ágiles, armoniosas y respetuosas” con todos los agentes implicados.

Por lo que respecta al diseño del programa, González Martín ha recalcado que responde a una realidad incuestionable en las sociedades de capital hoy en día, destacando y agradeciendo la participación de la abogacía a través de los ponentes que intervendrán en los próximos días. Asimismo, ha puesto de manifiesto la importancia de la Mesa de comunicaciones y del VI Premio Antonio Pérez de la Cruz, puesto que “reconocer la excelencia jurídica es rendir homenaje a quién ha contribuido en el desarrollo del derecho societario”.

Por último, Vila ha incidido en el valor formativo del Congreso, subrayando su aportación a la actualización permanente de profesionales y académicos en una materia especialmente compleja y en constante evolución como es el Derecho de sociedades.

Tras el acto inaugural, el Congreso ha dado comienzo a su programa científico con una conferencia introductoria orientada a contextualizar los principales problemas jurídicos que plantea la extinción de las sociedades de capital, abordando tanto su dimensión normativa como su aplicación práctica. La ponencia ha sido impartida por Dª. Nuria Orellana Cano, Magistrada del Tribunal Supremo, quien ha analizado los conceptos de disolución, liquidación y extinción a la luz de la jurisprudencia del Alto Tribunal. Durante su intervención, la magistrada ha puesto de relieve la relevancia de la doctrina jurisprudencial en la delimitación de estas fases del ciclo societario y su incidencia directa en la seguridad jurídica, ofreciendo una visión clarificadora de los criterios interpretativos actualmente consolidados por el Tribunal Supremo.

La temática central del Congreso gira en torno a la “Disolución y liquidación en sociedades de capital”. A lo largo de las dos jornadas, el Congreso analizará esta temática desde distintas perspectivas mediante conferencias, mesas redondas y debates jurídicos, con la participación de ponentes de reconocido prestigio del ámbito académico, judicial, registral, notarial y profesional como es el caso de Dª. María García Roldán, Socia de Uría Menéndez; Dª. Rocío Marina Coll, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Málaga; Dra. María de los Ángeles Alcalá Díaz, Catedrática de Derecho mercantil, Universidad de Castilla La Mancha, Of counsel de Ramon y Cajal; Dª. Carmen Betegón Sanz, Registradora mercantil de Zaragoza; Dr. Miguel Iribarren Blanco, Catedrático de Derecho mercantil, Universidad de Oviedo, Consultor de Uría Menéndez; D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado especialista, Audiencia Provincial de Alicante; D. Juan Varela Hidalgo, Notario; D. Nicolás Molina García, Director de PwC Tax & Legal, Dr. Andrés Recalde Castells, Catedrático de Derecho mercantil. Universidad Autónoma de Madrid. Of counsel de CMS Albiñana; Dr. Ricardo Cabanas Trejo, Notario; Dr. Fernando Martínez Sanz, Catedrático de Derecho mercantil. Universidad Jaume I. Abogado en Martínez Sanz Abogados; Dr. Luis Fernández del Pozo, Registrador mercantil de Barcelona, entre otros.

Al final de la primera jornada tendrá lugar la entrega del VI Premio Antonio Pérez de la Cruz, que reconoce el mejor trabajo de investigación en el ámbito del Derecho de sociedades. Con el objetivo de incentivar la investigación jurídica de calidad entre los jóvenes profesionales. El trabajo premiado es seleccionado de forma anónima por los miembros del Comité Científico del Congreso.

Por último, para la jornada de mañana se ha organizado una tertulia a modo de clausura sobre “Problemas societarios en la liquidación concursal” en ella participaran destacados expertos como D. José María Fernández Seijo, Titular del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Barcelona y miembro del Consejo General del Poder Judicial; Dra. Ana Belén Campuzano Laguillo, Catedrática de Derecho mercantil. Universidad Ceu San Pablo; Dr. Fernando Sacristán Bergia, Catedrático de Derecho mercantil. Universidad Rey Juan Carlos. Abogado en Sacristán & Rivas; D. Joaquín Almoguera, Socio de Garrigues. La dirección de la tertulia correrá a cargo de la Dra. María Enciso Alonso-Muñumer, Catedrática de Derecho mercantil. Universidad Rey Juan Carlos. Of Counsel en Ontier.