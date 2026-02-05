Denuncian la proliferación de talleres ilegales de reparación de vehículos en el Polígono Guadalhorce

El tejido empresarial del Polígono Guadalhorce, asociación que agrupa a decenas de pequeñas y medianas empresas del parque, ha trasladado al Ayuntamiento de Málaga la denuncia sobre la existencia de numerosos talleres ilegales o clandestinos de reparación de vehículos. Por ello, en Más de Uno Málaga hablamos con el administrador del Polígono, Francisco Real, quien también nos comentará la existencia de otros problemas como la celebración de carreras ilegales de coches.

Los empresarios se quejan, además, de la respuesta del Ayuntamiento que ha transmitido reconocer la existencia de dichos talleres, pero, aseguran, que dicha denuncia ha sido archivada sin que se hayan adoptado medidas. Además, en este sentido, la Asociación Malagueña de Automoción (AMA) ha presentado una denuncia ante el Seprona, poniendo en conocimiento de este organismo hechos que considera constitutivos de infracción administrativa y riesgo medioambiental, por la manipulación y vertido de residuos peligrosos.