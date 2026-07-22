La hostelería malagueña prevé la creación de 37.000 empleos este verano

El sector de la hostelería lidera la creación de empleo en la provincia de Málaga durante todo el año y, especialmente, en este periodo estival. Las previsiones de creación de puestos de trabajo están cercanas a los 37.000.

Sin embargo, el sector lamenta la falta de mano de obra para cubrir las necesidades, un problema que no se da únicamente en la provincia, sino que es la nota predominante en todo el país. En Málaga, el sueldo base de un camarero está estipulado en 1.511€ con una jornada laboral máxima de 1.800 horas anuales, puntos recogidos en el Convenio Colectivo.

Por otra parte, Málaga afronta el verano estrenando su nombramiento como Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026-2027, lo que debe impulsar el consumo en bares y restaurantes.