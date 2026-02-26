V GALA FUNDACIÓN EL PIMPI: Un viaje emocional hacia el Sol de la Solidaridad

La V Gala de la Fundación El Pimpi convirtió la noche malagueña en un emotivo viaje hacia el “Sol de la Solidaridad”, en una velada celebrada en el Teatro del Soho CaixaBank que reunió a representantes del tejido social, cultural e institucional de la ciudad. Presentada por la periodista y madrina de la entidad, Belinda Washington, la gala arrancó envuelta en una atmósfera de ilusión: el público fue invitado a subir a bordo de un imaginario crucero espacial, haciendo escala en cada uno de los proyectos que dan vida a la Fundación, entre ellos:

Cantera: Estudio intensivo de cocina y sala dirigido a personas en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de facilitar su inserción laboral inmediata en el sector hostelero de la provincia. Más del 80 % del alumnado accede a un puesto de trabajo al finalizar.

Genius: Bajo el lema “imagina lo extraordinario”, este proyecto impulsa una serie de jornadas inspiradoras diseñadas para poner en valor a los artesanos y productores locales, verdaderos genios de la gastronomía malagueña.

Málaga Cocina Emoción: Libro único, ya en su tercera edición, que rescata la historia y la cultura culinaria de los 103 municipios de málaga, contada a través de sus auténticas guardianas: las abuelas malagueñas. Transmitimos la cocina popular desde sus orígenes.

Raíces: Talleres que promueven el bienestar, la inclusión y la sostenibilidad ambiental a través del contacto directo con la naturaleza, en nuestra huerta agroecológica. Cuidar la tierra es también cuidar a las personas.

Castañuelas Rosas: Talleres de danza española que brinda apoyo a mujeres con enfermedades crónicas y/o autoinmunes. Aproximadamente 100 mujeres encuentran en este proyecto un espacio donde compartir, aprender y crecer juntas.

Lunares: Apasionante apuesta por la cultura malagueña, nacida del espíritu histórico de la bodega El Pimpi. Entrevistas en formato podcast pensado para llevar las historias de Málaga al mundo.

Soles de Málaga: Movimiento social que une la ciudadanía malagueña, empresas y entidades públicas con un propósito común: ayudar a quienes más lo necesitan. Proyecto anual que culmina con un gran Festival de música donde celebramos juntos la solidaridad.

Cada parada del recorrido desveló historias reales, testimonios y logros que conmocionaron al auditorio y pusieron en valor la fuerza transformadora del trabajo comunitario.

El espectáculo avanzó entre emociones y aplausos, acompañado por actuaciones que dieron ritmo y calidez a la noche: el humorista Ángel Rielo arrancó sonrisas con su cercanía; el músico Toni Romero emocionó con un mensaje de superación; el grupo de baile Spoilers llenó el escenario de energía; y SuperHeavySound trasladó el ambiente festivo del próximo Festival Soles de Málaga, que tendrá lugar el 18 de abril en la Plaza de Toros La Malagueta.

Entre el público, las administraciones quisieron sumarse al reconocimiento de la labor de la Fundación: el alcalde Francisco de la Torre destacó su capacidad para cohesionar a la ciudadanía; la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Málaga, Toñi Ledesma, reafirmó el apoyo institucional para con los proyectos de la Fundación; y la delegada de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro, recordó el reconocimiento otorgado a la entidad como Mejor Fundación de Andalucía y por último; el presidente Luis Merino Bayona agradeció el respaldo recibido y subrayó el esfuerzo del equipo y voluntariado que hace posible su labor social, cultural y gastronómica.

Sin lugar a duda, el momento más conmovedor de la velada llegó cuando el teatro entero, alzó las manos para “conquistar el Sol”. Miles de pulseras luminiscentes se encendieron al mismo tiempo, simbolizando la luz interior que, unida, se transforma en solidaridad. A su vez, en la pantalla aparecieron los rostros de personas y entidades que han recibido apoyo desde 2018, y oficialmente se presentaron las cinco ONG que serán beneficiarias de la próxima edición del festival: Afesol, Alas, Prolibertas, Nuevo Futuro y Betania. Con esta imagen colectiva de esperanza, la Fundación anunció oficialmente la celebración del Festival Soles de Málaga 2026, que volverá a reunir a más de 3.000 personas en una jornada imprescindible para la ciudad.

