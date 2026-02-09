Fundación Unicaja convoca sus Becas USA para llevar a un centenar de jóvenes a Estados Unidos

Fundación Unicaja ha presentado hoy una nueva convocatoria de sus Becas USA, un programa de intercambio cultural que permitirá a más de un centenar de jóvenes vivir una experiencia lingüística y cultural basada en la convivencia familiar y escolar en Estados Unidos.

El director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones, y el director general de la organización especializada en educación internacional Aston Herencia, Enrique León, han participado en el acto de presentación de esta nueva edición celebrado en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Sevilla.

El programa Becas USA Fundación Unicaja 2026 ofrece una estancia de tres semanas en ciudades de Estados Unidos, conviviendo con una familia norteamericana y asistiendo a clases en centros públicos del país. Está dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 17 años (mínimo de 14 años cumplidos a 1 de septiembre de 2026 y máximo de 17 años a 30 de septiembre de 2026).

Se ofertan 10 becas totales destinadas a jóvenes de familias con escasos recursos económicos, que sufragarán de forma íntegra el coste del programa. Una de ellas se sorteará entre los participantes de la próxima olimpiada financiera de Edufinet.

Además, se ofertan 70 becas parciales que suponen una ayuda de 2.200 euros para sufragar parte del coste total (4.400 euros), a la que se suma otra ayuda adicional de 200 euros por parte de Aston Herencia.

Se ofrecen también 25 plazas de libre acceso a un precio reducido para aquellos jóvenes que no consigan acceder a las becas.

Los beneficiarios serán seleccionados según su expediente académico, conocimiento del idioma y motivación con el programa. Tras una selección inicial en base al expediente, los jóvenes serán convocados a una entrevista personal en inglés. La media del expediente tendrá un peso del 80% en la puntuación total y la entrevista de un 20%.

La estancia se desarrollará del 23 de agosto al 14 de septiembre y los destinos propuestos son los estados de Georgia, Carolina del Norte y Arizona.

Las solicitudes pueden presentarse hasta el próximo 20 de febrero a través de la web https://www.fundacionunicaja.com/becas-usa/.

Fundación Unicaja, con la colaboración de Aston Herencia, lleva contribuyendo al impulso del aprendizaje del inglés desde 1989 a través de este proyecto, alineado con su interés en iniciativas que favorezcan la formación integral de los jóvenes. Desde su creación, las Becas USA Fundación Unicaja han posibilitado la estancia de más de 3.000 jóvenes en destinos de Estados Unidos como Boston, Chicago, Indiana, Washington, Nueva York, Maryland, Baltimore e Indianápolis, entre otros.