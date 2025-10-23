Frutas y Verduras Eladio comienza la temporada de otoño expandiendo la producción de su línea gourmet ‘Calma Eladio’

Actualmente, son ya una veintena de referencias las que se están cultivando en distintos puntos de la provincia, con la intención de ofrecer a los clientes más exigentes productos de altísima calidad, cultivados de manera tradicional y con el buen hacer de los agricultores locales. Para la presentación de la temporada, la compañía eligió la finca de Pepe Álvarez, colaborador de Eladio desde 2017, cuya filosofía se basa en producir frutas y verduras gourmet bajo demanda, respetando los ritmos naturales de la tierra.

Durante el evento, el propietario de la firma, Eladio Rueda, destacó “la apuesta firme y creciente por la línea ‘Calma Eladio’, que busca surtir a nuestros clientes con productos kilómetro 0 en base a sus necesidades gastronómicas, y teniendo siempre nuestro asesoramiento profesional sobre el producto para que cumpla sus expectativas de calidad y servicio”.

Los sabores del otoño En esta temporada, los campos malagueños bajo el sello ‘Calma Eladio’ se llenan de colores y texturas: pitahayas, higos, chirimoyas, mangos, membrillos, fresas, tomates Daniela, peras y cherrys; sin olvidar las hortalizas más representativas de esta época, como coliflor, cebolleta holandesa, coles de distintos tipos, coliflores de colores, apios, acelgas, lechugas lollo rosso, lollo verde, hoja de roble y pepino italiano. Una despensa natural que conecta directamente con la mesa y que inspira a los hosteleros y cocineros más innovadores de la región.

Tradición que se saborea Los productores que forman parte de la firma ‘Calma Eladio’ mantienen el sistema de cultivo de antaño: sin químicos que alteren el tamaño ni la naturalidad de la fruta o

verdura, con recogida manual y envasado pieza a pieza. “Esto nos permite garantizar la excelente calidad de cada unidad desde que se recolecta hasta que llega al cliente”, subrayó Rueda.

Otro de los valores añadidos de esta línea es el escaso lapso entre la recogida y la entrega: un viaje breve que asegura frescura, sabor y aroma intactos, trasladando al consumidor la esencia más pura del campo malagueño.

‘Calma Eladio’: tradición al servicio de la alta gastronomía Lanzada oficialmente en 2022, ‘Calma Eladio’ se ha consolidado como una propuesta única en el sector de la distribución alimentaria en Andalucía. Con una doble misión: ofrecer a los hosteleros y amantes de la gastronomía gourmet productos de primerísima calidad cultivados por productores locales de KM0, y al mismo tiempo garantizar a esos agricultores un pago justo que favorezca su subsistencia y el mantenimiento de la economía local.

Desde sus inicios, los productos de esta línea se han convertido en un imprescindible para hosteleros, mayoristas, hoteles, centros escolares y clientes apasionados por la cocina de vanguardia, gracias a su carácter exclusivo y a que se cultivan bajo demanda. Actualmente, Eladio colabora con productores en Coín, Alhaurín el Grande, Antequera, Ronda, Zafarraya, Motril, Estepona, Pizarra, Campanillas, Manilva, Algarrobo, Alfarnate, Vélez Málaga, El Morche y Maro. Entre frutas, verduras, germinados, frutos secos, plantas aromáticas y otras variedades, la compañía distribuye más de 80 referencias a lo largo del año.

En palabras de su fundador: “La intención es adaptarnos, temporada a temporada, a las necesidades de nuestros clientes para seguir desarrollando esta línea de productos y que el catálogo pueda diversificarse y crecer”.

Casi cuatro décadas de historia Con más de 35 años de trayectoria, Frutas y Verduras Eladio es hoy la empresa líder en distribución alimentaria en Andalucía. Proveedora de mayoristas, hosteleros, hoteles y grandes empresas en todo el territorio nacional, cerró 2024 con una facturación superior a los 31 millones de euros. Durante la temporada alta, su plantilla alcanza los 150 empleados y realiza más de 160.000 repartos al año, manteniendo intacta la filosofía con la que empezó: ofrecer siempre lo mejor de la huerta, en su punto justo de frescura y sabor.