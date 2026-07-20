Este sábado 25 de julio se celebra la XV edición de The Global Gift Gala

El exclusivo beach club situado en las inmediaciones del Don Carlos Marbella se convertirá por una noche en un enclave donde la filantropía, la alta gastronomía, la música, el entretenimiento y la hospitalidad de lujo se unirán en una velada única, concebida para celebrar el compromiso, la generosidad y el poder transformador de los grandes encuentros.

Presidida por la actriz, directora y activista Eva Longoria, The Global Gift Gala volverá a reunir en Marbella a destacadas figuras del cine, la música, la moda, el deporte y el mundo empresarial con un objetivo común: recaudar fondos para los proyectos impulsados por Global Gift Foundation, con especial apoyo a Casa Ángeles, el centro de día para niños y jóvenes con necesidades especiales fundado por María Bravo en Marbella.

La elección de Lucía Marbella como sede de esta edición refuerza el posicionamiento del espacio como uno de los grandes referentes del lifestyle mediterráneo y de la hospitalidad en la Costa del Sol. Inspirado en el color, la gastronomía, la música y el espíritu del Mediterráneo, el concepto creado por Nikki Beach Hospitality Group ofrecerá el marco perfecto para una gala que combina solidaridad, excelencia y proyección internacional.

Durante la velada, los asistentes disfrutarán de una exclusiva cena diseñada por el chef ejecutivo regional de Nikki Beach, Alex Gullberg, actuaciones musicales en directo y una subasta solidaria de experiencias y objetos únicos, cuyos beneficios contribuirán a financiar los programas sociales desarrollados por Global Gift Foundation.

Entre los invitados confirmados destacan el actor Diego Boneta, la activista Sophie Grégoire Trudeau, la empresaria y diseñadora Vicky Martín Berrocal, la actriz Begoña Vargas, el actor Iván Sánchez, la filántropa Lorena Bernal y la artista colombiana Greeicy, que actuará durante la gala. Además, el cantante mexicano Carlos Rivera será reconocido como uno de los premiados de esta edición por su compromiso social y su trayectoria artística.

Como principal novedad, esta edición permitirá por primera vez la adquisición de entradas por parte del público, brindando la posibilidad de asistir a una de las galas benéficas más exclusivas del mundo y colaborar directamente con la labor que desarrolla Global Gift Foundation.

Las reservas pueden realizarse a través del correo rsvp@globalgiftfoundation.org o en www.globalgiftgala.com