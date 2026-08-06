Gastronomía

El espeto de sardinas, el sabor más auténtico del verano malagueño

Con el mar y las brasas como escenario, explicamos las claves para elaborar uno de los platos más representativos de la gastronomía malagueña. Detrás de su aparente sencillez se esconden experiencia, precisión y una tradición que sigue viva generación tras generación

Redacción

Málaga |

El secreto de un buen espeto comienza con una sardina fresca y de calidad, pero también depende de la experiencia del espetero. La forma de ensartar el pescado, la inclinación de la caña y el control de unas brasas estables son fundamentales para lograr una cocción perfecta.

Los profesionales destacan que esta elaboración, convertida en símbolo del verano malagueño, mantiene prácticamente intacta una tradición centenaria. Aunque persisten mitos como el de consumir sardinas solo en los meses con “r”, hoy pueden disfrutarse durante todo el año gracias a los sistemas de conservación actuales.

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