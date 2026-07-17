El distrito Teatinos-Universidad celebra su feria del 16 al 19 de julio en honor a la Virgen del Carmen de la Colonia Santa Inés

El recinto ferial volverá a instalarse en la explanada ubicada entre las calles Juan Francés Bosca y Tamayo y Baus, donde se encontrarán las atracciones, la zona de ocio y un escenario cubierto con carpa climatizada que acogerá las actuaciones previstas.

La programación cuenta con un paseo por las calles de la barriada acompañado por una panda de verdiales, la inauguración oficial de la portada de la feria, la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Carmen, además de actuaciones de grupos locales, el concierto del artista Rasel, el tributo a El Barrio 'Leyenda Barriera' y DJs.

Uno de los momentos más destacados es la misa en honor a la Virgen del Carmen que se celebra el sábado 18 y la posterior procesión por las calles de la Colonia Santa Inés.

La feria de día se celebrará el domingo con un arroz popular y actuaciones, y como medida para favorecer una feria más inclusiva, las atracciones contarán todos los días con una hora sin ruido, entre las 20:30 y las 21:30 horas, destinada a personas con sensibilidad acústica, además, el lunes 20 de julio las atracciones ofrecerán precios reducidos entre las 20:30 y las 23:30 horas.