CULTURA

El distrito Teatinos-Universidad celebra su feria del 16 al 19 de julio en honor a la Virgen del Carmen de la Colonia Santa Inés

La feria del distrito Teatinos-Universidad se celebrará del 16 al 19 de julio con un amplio programa de actividades organizado en honor a la Virgen del Carmen de la Colonia Santa Inés. Durante cuatro jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de actuaciones musicales, homenajes, actividades tradicionales y propuestas para toda la familia

Redacción

Málaga |

La feria de Teatinos se celebra del 16 al 19 de julio en honor a la Virgen del Carmen de la Colonia Santa Inés
La feria de Teatinos se celebra del 16 al 19 de julio en honor a la Virgen del Carmen de la Colonia Santa Inés | Ayuntamiento de Málaga

El recinto ferial volverá a instalarse en la explanada ubicada entre las calles Juan Francés Bosca y Tamayo y Baus, donde se encontrarán las atracciones, la zona de ocio y un escenario cubierto con carpa climatizada que acogerá las actuaciones previstas.

La programación cuenta con un paseo por las calles de la barriada acompañado por una panda de verdiales, la inauguración oficial de la portada de la feria, la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Carmen, además de actuaciones de grupos locales, el concierto del artista Rasel, el tributo a El Barrio 'Leyenda Barriera' y DJs.

Uno de los momentos más destacados es la misa en honor a la Virgen del Carmen que se celebra el sábado 18 y la posterior procesión por las calles de la Colonia Santa Inés.

La feria de día se celebrará el domingo con un arroz popular y actuaciones, y como medida para favorecer una feria más inclusiva, las atracciones contarán todos los días con una hora sin ruido, entre las 20:30 y las 21:30 horas, destinada a personas con sensibilidad acústica, además, el lunes 20 de julio las atracciones ofrecerán precios reducidos entre las 20:30 y las 23:30 horas.

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