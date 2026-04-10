La dietista y nutricionista Sandra Moñino regresa con Feliz menopausia

Es dietista y nutricionista integrativa graduada en la Universidad de Alicante. Está especializada en inflamación, salud hormonal (especialmente en la etapa de premenopausia y menopausia), nutrición clínica y pérdida de peso. Además, es CEO de la clínica de nutrición online Nutriciónate.

Durante los últimos años, ha dedicado gran parte de su trabajo a estudiar los síntomas de la menopausia, una etapa sobre la que muchas de sus pacientes acuden buscando respuestas y soluciones claras. Su enfoque combina ciencia, experiencia y recetas prácticas para abordar este período de forma equilibrada y efectiva.

Es autora del gran éxito internacional Adiós a la inflamación, un libro que ha llegado a más de 500 000 lectores y ha sido traducido a más de 15 idiomas.

Le apasiona transformar y cocinar recetas tradicionales y hacerlas sanas y nutritivas. Además, se caracteriza por la forma tan sencilla en la que transmite sus conocimientos.