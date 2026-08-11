El cupón de la ONCE lleva la Feria de Málaga a toda España

La ONCE va a dedicar el sorteo del próximo miércoles 19 de agosto a la Feria de Málaga, las fiestas mayores de la capital de la Costa del Sol, que este año se celebran del 15 al 22 de agosto.

El director de la ONCE en Málaga, Marcelo Rosado, y la vicepresidenta del Consejo Territorial, Leonor Basallote, han presentado hoy la imagen de este cupón junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en un acto celebrado en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga.

Marcelo Rosado se mostró orgulloso como malagueño de poner en valor las fiestas de su ciudad en toda España a través de los cinco millones de cupones que llevan como imagen su característica portada iluminada. Ante ella, una mujer con su flor simbolizando el arraigo que la Feria de Agosto tiene entre la ciudadanía. “Es un reconocimiento muy especial a la identidad y la cultura malagueña. La Feria es el gran evento del verano para cualquier malagueño y cada vez más un emblema de la ciudad, reconocible incluso fuera de nuestras fronteras” destacó el director. “Queremos sumarnos a la celebración con el icono de esta casa, nuestro cupón, y presumir de la Feria en toda España” concluyó.

Por su parte, el alcalde ha destacado que este cupón del 19 de agosto supone “una importante promoción nacional para la Feria de Málaga, una de las más importantes del verano en España”. De la Torre ha querido agradecer también a la ONCE que se fije con frecuencia en la ciudad de Málaga y ha recordado cupones anteriores dedicados al municipio como el de la calle Larios, el del Jardín Botánico-Histórico de La Concepción y el que homenajeó al pintor Félix Revello de Toro, entre otros.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Para hoy martes, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 10 millones de euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde https://www.juegosonce.es/ y en establecimientos colaboradores autorizados.