Credo conquista el Festival Internacional de Publicidad Social con once premios, entre ellos el de Agencia con Mejor Valor Social

Hay premios que reconocen una pieza concreta, y otros que obligan a mirar con perspectiva el trabajo de todo un año. Eso es lo que ha ocurrido en la 20ª edición del Publifestival, el Festival Internacional de Publicidad Social, celebrada la semana pasada en el

Teatro Sofía de Madrid, donde la agencia de comunicación independiente Credo, con sede en Málaga, recibió un total de once premios, entre ellos el Premio Especial del Jurado a la Agencia con Mejor Valor Social y el Premio Especial Gold. Además, ABAD (Asociación de Benalmádena para la Atención a la Discapacidad), cliente de la agencia, ha sido distinguida con el Premio Especial del Jurado a Anunciante del Año.

Los reconocimientos obtenidos consolidan la especialización de Credo en campañas de comunicación social capaces de combinar creatividad, estrategia e impacto real. La mayor parte de los galardones han recaído en dos proyectos desarrollados para ABAD: 'La luz que te acompaña' e 'Historias Reales', dos campañas concebidas para sensibilizar a la ciudadanía sobre la realidad de las personas con discapacidad y apoyar la construcción del primer centro de día para personas gravemente afectadas de Benalmádena.

La campaña 'Historias Reales', reconocida con cuatro galardones en las categorías de campaña publicitaria, pieza gráfica exterior, campaña en redes sociales y proyecto o acción social, nació con el objetivo de acercar a la ciudadanía a la realidad de las personas con

discapacidad grave y movilizar apoyos para culminar la construcción del primer centro de día de Benalmádena, que actualmente está a un 90% de su ejecución. Para ello, Credo llevó las historias de varias familias usuarias de ABAD a las calles, los comercios y las redes sociales del municipio, convirtiendo testimonios reales en una herramienta de concienciación y participación ciudadana. La iniciativa logró trasladar la realidad cotidiana de estas familias a miles de personas y reforzar el vínculo de la comunidad con la causa.

También para ABAD, la campaña audiovisual 'La luz que te acompaña' obtuvo tres premios en las categorías de spot web, documental publicitario social y proyecto o acción social. La pieza reunió las historias de cinco familias de Benalmádena en un documental publicitario social y varios microdocumentales que mostraban, desde sus propios hogares, cómo la asociación se ha convertido en un apoyo fundamental para las personas con discapacidad y sus familias. Utilizando la figura del faro como metáfora del acompañamiento, la campaña consiguió generar un fuerte vínculo emocional con la audiencia y dar visibilidad a una necesidad urgente para el municipio: la puesta en marcha de su primer centro de día para personas gravemente afectadas.

El jurado también reconoció con el premio al mejor branded content la colaboración desarrollada entre el Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO) y la creadora de contenido Tania Lozano en el marco de la campaña 'Déjate de cuentos.

#EligePsicología', una iniciativa que ya fue premiada en la edición anterior del festiva con tres galardones. A través de una serie de contenidos inspirados en personajes clásicos de cuentos populares, la campaña abordó con humor e ironía cuestiones como el intrusismo profesional, las pseudoterapias o el uso de herramientas de inteligencia artificial como sustituto de la atención psicológica profesional. La colaboración con la creadora de contenido y cantante de Ladilla Rusa, Tania Lozano, que compartió públicamente su propia experiencia relacionada con la salud mental, permitió amplificar el mensaje y conectar con nuevos públicos desde la credibilidad.

Para Credo, estos reconocimientos refuerzan una forma de entender la comunicación basada en la capacidad de generar impacto real a través de las ideas. Una visión que encuentra en la comunicación social uno de sus principales ámbitos de especialización y que este año ha sido reconocida por el PubliFestival con el Premio Especial Gold y el Premio Especial del jurado a la Agencia con Mejor Valor Social.