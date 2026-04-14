La campaña de producción de aceite de oliva alcanzará las 56.000 toneladas en la provincia

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha dado a conocer los datos sobre la producción de aceite de oliva de esta campaña a nivel nacional con una caída del 9% para un total de 1,29 millones de toneladas. Esta cantidad incluso es un 6% inferior a las primeras estimaciones.

En la provincia de Málaga, sin embargo, la producción ha mejorado los datos de los dos ejercicios anteriores que estuvieron marcados por los efectos de la sequía. Este ejercicio contabiliza hasta el mes de marzo las 55.844 toneladas, mientras que en todo el año 2025 fue de 35.352 toneladas y en el ejercicio anterior solo fue de 31.000.

El aumento de la producción de la campaña actual podría haber sido mejor, pero las lluvias persistentes y las rachas de viento entre diciembre y febrero pasados en gran parte de las zonas olivareras, produjo retrasos en la recolección y la pérdida de parte de la producción.