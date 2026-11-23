Carlos Álvarez (Málaga, 1966) es uno de los barítonos españoles de mayor reconocimiento internacional. Formado en el Conservatorio Superior de Música de Málaga, compaginó sus estudios musicales con la carrera de Medicina y debutó profesionalmente en 1990 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Desde entonces ha actuado en los principales escenarios líricos del mundo, como el Metropolitan Opera de Nueva York, el Teatro alla Scala de Milán, la Royal Opera House de Londres y la Ópera Estatal de Viena.

Álvarez ha recibido importantes distinciones, entre ellas el Premio Nacional de Música, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Medalla de Andalucía y el título de Kammersänger de la Ópera Estatal de Viena. Es también Doctor Honoris Causa por la Universidad de Málaga.