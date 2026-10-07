Barceló Marbella: dos escenarios para celebrar y reunirse bajo la luz de la Costa del Sol

Desde encuentros corporativos y presentaciones hasta celebraciones privadas, cócteles o cenas, ambos espacios permiten diseñar formatos a medida sin salir del hotel, combinando las posibilidades de un gran espacio interior con un escenario rodeado de vegetación.

Espacios diáfanos y versátiles

La Carpa es un espacio de 185 metros cuadrados rodeado de un exuberante jardín tropical, que ofrece un entorno natural incomparable. Con capacidad para hasta 150 personas sentadas y hasta 200 personas en cóctel de pie, es el lugar perfecto para ceremonias, cócteles y cenas al aire libre.

El Salón Gran Marbella es otro espacio exclusivo que destaca por su luz natural y grandes ventanales que ofrecen vistas despejadas del entorno. Con una altura de techo superior a los 4 metros, este salón diáfano es ideal para reuniones plenarias, presentaciones y eventos sociales de gran escala. Lo que hace a este espacio aún más especial son sus 450 metros cuadrados, ideal para eventos de mayor escala. Los asistentes pueden disfrutar de la comodidad de un salón diáfano, con grandes ventanales y vistas panorámicas al campo de golf de Guadalmina, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para eventos corporativos como celebraciones sociales.

La principal ventaja de estos innovadores conceptos es la eliminación de los costes y el tiempo de desplazamiento. Los organizadores no necesitarán transferir a los invitados de un espacio a otro, lo que hace que el evento sea más dinámico y fluido. Además, su arquitectura moderna y luminosidad hacen de estos dos espacios los más singulares de la Costa del Sol.

Todo sucede en el mismo lugar

Esta combinación de espacios forma parte de la propuesta de Barceló Marbella, donde la versatilidad de las instalaciones se suma a uno de sus principales activos: el entorno.

Naturaleza, luz, jardines tropicales y vistas al campo de golf dibujan así diferentes escenarios dentro de un mismo hotel, permitiendo crear experiencias que van más allá de la sala convencional. Dos espacios y múltiples posibilidades para celebrar o reunirse en Barceló Marbella con la Costa del Sol como escenario