El Ayuntamiento de Estepona presenta el Tributo Musical gratuito ‘El Rey León’ en el Parque de Los Niños

El montaje combina música en directo, interpretación, coreografías y un vestuario cuidado para trasladar al público al universo de la sabana africana. A lo largo de la representación, los asistentes recorrerán algunos de los momentos más emblemáticos de esta conocida historia, que transmite valores como la amistad, el coraje, la responsabilidad y la importancia de encontrar el propio camino.

La puesta en escena narra la aventura de un joven león llamado a convertirse en rey, que deberá superar numerosos desafíos para recuperar su lugar y devolver el equilibrio a su reino, todo ello acompañado por una selección de las canciones más populares de este exitoso musical, convertido en un referente para varias generaciones.

La asistencia será gratuita hasta completar el aforo, por lo que se recomienda acudir con suficiente antelación para disfrutar de este espectáculo musical al aire libre