Ana Romma emociona a Málaga con el estreno de ‘Loco por ti’, un homenaje musical a la Catedral

La Catedral de Málaga volvió a convertirse el pasado jueves en protagonista de una velada cargada de emoción, cultura y sentimiento de pertenencia. El Auditorio Christine Ruiz-Picasso del Museo Picasso Málaga acogió la presentación de El loco de la CATEDRAL, la nueva novela de Pedro Luis Gómez, un acto que concluyó con el estreno de Loco por ti, el videoclip interpretado por la artista malagueña Ana Romma y dedicado al principal símbolo patrimonial de la ciudad.

El salón de actos registró una magnífica asistencia, rozando el lleno para la ocasión. El evento reunió a numerosas personalidades del ámbito institucional, cultural y empresarial de Málaga, entre ellas el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre; la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España; y el presidente de la Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez, además de representantes de entidades, empresas y colectivos vinculados a la vida cultural malagueña.

La proyección de "Loco por ti" puso el broche final a una cita que giró en torno a la historia, el presente y el futuro de la Catedral de Málaga. La canción, escrita por Pedro Luis Gómez Carmona y producida musicalmente por Javier Tapia Molina, nació con la intención de rendir homenaje al monumento desde una mirada contemporánea, acercando su valor histórico y emocional a nuevas generaciones.

La interpretación de Ana Romma fue recibida con entusiasmo por el público asistente. Con una melodía actual y un mensaje cargado de sentimiento, la artista logró conectar con los asistentes a través de una propuesta que combina música, identidad y patrimonio.

El videoclip, rodado en distintos enclaves del entorno catedralicio, refleja además la estrecha vinculación personal de la cantante con el templo malagueño. Una relación construida desde la infancia y reforzada a través de los años por su participación en las tradiciones de la Semana Santa, convirtiendo este trabajo en uno de los proyectos más especiales y personales de su trayectoria.

La acogida del estreno ha sido especialmente positiva. Desde su presentación, “Loco por ti" ha generado una notable repercusión en medios de comunicación, redes sociales y círculos culturales de la ciudad, donde se ha destacado la capacidad de la obra para transmitir el cariño que Málaga siente por su Catedral y contribuir a su difusión desde una perspectiva artística y emocional.

El lanzamiento llega además en un momento de especial interés ciudadano en torno al futuro del monumento y las actuaciones pendientes para completar su construcción. En este contexto, la canción se suma a las iniciativas que reivindican el valor histórico, cultural y sentimental de uno de los edificios más emblemáticos de Andalucía.

Con este estreno, Ana Romma consolida su proyección artística y demuestra la capacidad de la música para unir cultura, patrimonio y emoción, convirtiendo a la Catedral de Málaga en protagonista de una historia contada a través del arte.

Ficha técnica

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