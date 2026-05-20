Los abogados mutualistas de Málaga, junto a los del resto de España, han realizado una concentración ante la sede del Colegio de Abogados de la ciudad, para reclamar una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) que sea “justa, real y sin exclusiones” que no deje a ningún mutualista atrás.

Flor Carrasco, decana del órgano colegial de Málaga, ha explicado en Más de Uno Málaga la situación que sufren los abogados como consecuencia de su pertenencia a Mutualidades que no les reportan cotizaciones ante la Seguridad Social y, por consiguiente, no les sirve para lograr jubilaciones dignas. La decana ha asegurado que “los abogados no nos vamos a rendir nunca” y espera que los políticos atiendan sus peticiones. Precisamente, este miércoles 20 de mayo se lleva a cabo en el Congreso de los Diputados, en concreto en la Comisión de Trabajo, el examen de la proposición de ley para que estos profesionales colegiados tengan una pasarela con la que transferir sus derechos económicos acumulados al Régimen de Autónomos (RETA).