250 años después, la Abogacía de Málaga regresa al origen de su historia

El Colegio de Abogados de Málaga celebrará el próximo 9 de octubre una fecha histórica para la Corporación: el 250 aniversario de su fundación, una efeméride que permitirá recordar el origen de la institución y rendir homenaje a quienes pusieron la primera piedra de la Abogacía malagueña.

Ese mismo día, hace dos siglos y medio, tuvo lugar en la sacristía de la parroquia de los Santos Mártires la primera Junta General del Colegio. Allí se reunieron los 21 abogados que hoy son considerados los padres fundadores de una institución que, generación tras generación, ha formado parte esencial de la vida jurídica y social de Málaga.

En homenaje a aquel momento fundacional, la Junta de Gobierno celebrará una sesión conmemorativa en ese mismo lugar, regresando simbólicamente al punto exacto en el que comenzó la andadura del Colegio como Corporación.

Donde el tiempo se hace historia

La jornada conmemorativa estará abierta a la participación de los colegiados y colegiadas. A las 13.30 horas, el Coro “José Luis Rueda Peña” ofrecerá un concierto en la iglesia de los Santos Mártires, en el que interpretará algunas de sus mejores piezas.

Por la noche, a las 20.00 horas, el Colegio celebrará su cóctel de gala del 250 Aniversario en uno de los espacios más emblemáticos de Málaga, el Castillo de Gibralfaro. Será una cita especialmente simbólica, concebida como un viaje por el tiempo para celebrar la historia de la Abogacía malagueña y compartir una noche de encuentro, reconocimiento y convivencia colegial.

La cena tendrá además un carácter benéfico, con el objetivo de colaborar con causas sociales, y contará con una invitación de precio simbólico para los colegiados. Dado el aforo limitado del Castillo de Gibralfaro, la asistencia estará reservada a miembros de la Corporación.

250 años escribiendo juntos la historia

Para esta ocasión tan especial, el abogado Francisco Montes ha creado una imagen conmemorativa de esta efeméride. La Junta de Gobierno quiere expresarle su agradecimiento por volver a poner, con enorme generosidad, su talento y creatividad al servicio del Colegio, dando imagen a un momento llamado a ocupar un lugar muy especial en nuestra historia.

Con esta jornada, el Colegio de Abogados de Málaga quiere recordar de dónde viene, celebrar lo que es y compartir con sus colegiados y colegiadas una fecha irrepetible: los primeros 250 años de una institución que, desde 1776, sigue escribiendo su historia junto a la sociedad malagueña.