Adrián Castillo, de la Escuela de Hostelería La Fábrica, ganador del primer concurso de cocina para escuelas de hostelería ‘Gastronomía de Canillas’

Adrián Castillo, alumno de la Escuela de Hostelería La Fábrica, en Antequera, se ha proclamado ganador del I Concurso de Cocina para Escuelas de Hostelería Gastronomía de Canillas para Escuelas, celebrado en la Escuela de Hostelería del Castillo del Marqués (Valle-Niza, Málaga). El certamen, impulsado por el Ayuntamiento de Canillas de Aceituno ha convocado a las distintas escuelas de hostelería de la provincia, de los que han llegado a la final cinco alumnos.

El plato ganador, denominado ‘El chivo loco’, ha consistido en un Wellington de chivo de Canillas con duxelle de tagarninas y sardinas, bechamel de queso de cabra, jamón laminado, verduras de la huerta, mermelada de higos de la Axarquía y reducción al moscatel. “Una interpretación del contraste entre el campo y el mar de Málaga en clave clásica”, según ha destacado el alumno ante el jurado.

Plato ganador del concurso

El jurado ha estado formado por Vicente Campos, alcalde de Canillas de Aceituno, Álvaro Hurtado, concejal de Turismo de Canillas de Aceituno, Leonor García-Agua, directora de Sabor a Málaga, Chicho Marín, restaurador y miembro de la junta directiva de Mahos, y Carlos Aguilera, gerente de Chivo de Canillas.

Las otras propuestas destacadas por este jurado y que han obtenido el segundo y tercer puesto respectivamente han sido el ‘Maki de chivo a la pastoril y loca de queso de cabra’, firmado por Iván Gómez, y la ‘Paletilla de chivo lechal en dulce memoria’ que ha preparado Encarni Cantero. Del maki de Gómez ha destacado su receta, cocinando la paletilla a baja temperatura con salsa pastoril, acompañando con una loca malagueña con bechamel de queso Montes de Málaga al cardamomo. En cuanto al plato de Encarni Cantero, la participante ha querido compartir que es “un homenaje familiar”. Ha guisado la paletilla en salmuera de romero y tomillo, cocinada a baja temperatura, con reducción al vino dulce, pasas, piñones y pistachos. Esta sobre vichyssoise de patatas y puerro con morcilla de Canillas y terminada con una guarnición de arbolitos de coliflor al comino.

Platos ganadores del segundo y tercer premio

El ganador ha recibido un cheque de 600 euros, estuche de vinos con Denominación de Origen Sierras de Málaga y caja de productos malagueños. Además, disfrutará de una estancia formativa en el restaurante José Carlos García, ubicado en el Puerto de Málaga y distinguido con una estrella Michelin. El chef José Carlos García, embajador del concurso, ejercerá como tutor del alumno ganador durante dicho periodo. Por su parte, los otros dos clasificados han recibido un cheque de 200 y 100 euros respectivamente, libros de cocina, productos gourmets malagueños y vinos DO Sierras de Málaga.

El alcalde de Canillas de Aceituno, Vicente Campos, ha mantenido su confianza en el potencial del certamen: "El concurso dirigido a escuelas de hostelería supone un paso más en nuestra estrategia. Seguimos trabajando el producto, pero ahora lo hacemos mirando al futuro y al talento joven, sin perder de vista la excelencia gastronómica”. El concejal de Turismo, Álvaro Hurtado, ha recordado que esta iniciativa se enmarca en la evolución del proyecto Gastronomía de Canillas, que desde 2022 ha reunido a 15 cocineros en su recetario digital y ha alcanzado más de 17 millones de visualizaciones en campañas de posicionamiento online.