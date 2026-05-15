La revolución de la IA llega a Málaga: eCongress 2026 reunirá a los líderes del ecommerce y el marketing digital el próximo 19 de junio

Málaga volverá a convertirse en el epicentro de la innovación digital el próximo 19 de junio con la celebración de la 14ª edición de eCongress Málaga, el mayor congreso especializado en eCommerce, social media y marketing digital del sur de Europa, que este año pondrá el foco en las tendencias de la Inteligencia Artificial y su impacto directo en las estrategias digitales y las ventas online.eCongress Málaga (#eCongress26), que se celebrará en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, acogerá una jornada única en la que profesionales, empresas, directivos y expertos del sector compartirán experiencias, casos de éxito y herramientas clave para afrontar los nuevos desafíos del entorno digital impulsado por la IA.

En un momento en el que tecnologías como ChatGPT, la automatización inteligente, la analítica predictiva o la personalización avanzada están redefiniendo la forma en que las marcas se relacionan con sus clientes, eCongress Málaga se consolida como el evento imprescindible para quienes buscan actualizar conocimientos, descubrir oportunidades y mantenerse competitivos.

La edición de este año contará con un completo programa formado por 12 conferencias y 4 talleres formativos especializados, donde se abordarán temas como la automatización de procesos, el futuro del SEO en la era de la IA, la evolución del email marketing, TikTok Shop, neurociencia aplicada a ventas o la optimización de ecommerce mediante inteligencia artificial.

Conferencias destacadas

El cartel de ponentes estará formado por profesionales de referencia en el sector digital, entre los que destacan:

Sara Vega, Chief Marketing and Comms Officer en Fnac

Ana Moyano, Marketing Manager España en Kolsquare

David Carro Estradé, Senior Digital Director en Digital Boosters AI

Carlos Ortiz de Lucas-Baquero, Fundador de ALOHA y xQuad, Chief Strategy Officer de Envapro

Jordi Urbea, CEO de Ogilvy Spain

Miriam Collado Magán, Fundadora de Visibility Academy

Irene Salido, Directora de Belleza en TikTok Shop

Joaquín Danvila del Valle, Responsable de Desarrollo Digital y Formación Online en IEB

Ali Gordo Moreno, Business Manager en Telefónica

Leticia Martín Santiago, Directora de Comunicación y Marca en CTT Express

Miguel Ángel Trabado, formador y conferenciante especializado en IA

Paula Garrofé, diseñadora gráfica y consultora de marca personal

Talleres prácticos con aforo limitado

Uno de los grandes atractivos de esta edición serán los talleres formativos prácticos, diseñados para ofrecer herramientas y conocimientos aplicables desde el primer momento. Cada taller tendrá una duración de una hora y contará con plazas limitadas.Los asistentes podrán participar en sesiones especializadas como:

“De SEO a GEO: Cómo preparo mi Ecommerce de nicho para la era de la IA”, impartido por Wit Creativo.

“Los sitemaps son más de lo que piensas”, de la mano de Asdrubal SEO.

“Email marketing en 2026: el canal que sigue funcionando cuando todo lo demás falla”, ofrecido por Benchmark.

“Tu cliente no decide como crees: neurociencia aplicada al marketing para vender y comunicar mejor”, impartido por Doble Z Digital.

Estos talleres permitirán a profesionales y empresas profundizar en áreas estratégicas como SEO, automatización, email marketing, inteligencia artificial aplicada y comportamiento del consumidor.

Además del contenido formativo, eCongress Málaga volverá a apostar por el networking profesional con una amplia área de stands donde empresas líderes y entidades colaboradoras presentarán sus soluciones, servicios y novedades en un entorno pensado para generar conexiones reales y oportunidades de negocio.

El espacio expositivo contará con la participación de empresas y entidades como Raiola Networks, Turismo y Planificación Costa del Sol, Promálaga, Asdrubal SEO, Unicaja, CTT Express, Benchmark, Wit Creativo y Millennials Consulting, todo ello con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Málaga y la Diputación de Málaga.

Tras más de una década de trayectoria, eCongress Málaga se ha consolidado como una de las grandes citas nacionales del sector digital, reuniendo en sus distintas ediciones a más de 220 conferenciantes y más de 7.300 asistentes.